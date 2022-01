Xe xăng, hybrid hay xe điện dễ cháy nhất?

Mặc dù các vụ cháy xe Chevrolet Bolt đã dẫn đến một đợt triệu hồi lớn, nhưng theo nghiên cứu mới, xe điện thực tế có nguy cơ hỏa hoạn thấp nhất.

Những tin tức gần đây về Chevrolet Bolt khiến nhiều người có cảm giác xe điện có nguy cơ cháy cao, song nghiên cứu cho thấy điều hoàn toàn ngược lại - Ảnh: Edmunds

Công ty AutoinsuranceEZ đã thu thập dữ liệu từ Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia, Cục Thống kê Giao thông Vận tải và dữ liệu thu hồi của chính phủ Mỹ từ summon.gov và phát hiện ra rằng: Chỉ có 52 vụ cháy xe điện ở Mỹ vào năm 2021.

Ngược lại, trong cùng thời kỳ, đã có 16.051 vụ cháy xe hybrid và 199.533 vụ cháy xe xăng dầu. Tất nhiên, một phần nguyên nhân là do số lượng xe xăng dầu lớn hơn rất nhiều xe điện và hybrid.

Nhưng xét trên tỷ lệ thì xe điện vẫn thấp nhất. Tỷ lệ cháy trên 100.000 xe bán ra là 1.529,9 đối với xe xăng dầu, 3.474,5 đối với xe hybrid và chỉ có 25,1 đối với xe điện.

Các phương tiện xăng dầu có thể bốc cháy vì nhiều lý do, nhưng lớn nhất là do va chạm. Theo số liệu của Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 560 người chết trong các vụ cháy xe trong năm 2018, phần lớn là do va chạm.

Mặt khác, xe điện và xe hybrid có xu hướng bốc cháy vì pin. Mặc dù đám cháy do ắc quy nguy hiểm và khó dập tắt hơn đám cháy xăng dầu, nhưng gốc rễ của đám cháy có xu hướng khác. Trong trường hợp của Chevrolet Bolt, có hai khiếm khuyết: “cực dương bị rách” và “tấm ngăn trong bộ pin bị lỗi”.

Có thể nói, tính đến nay, phần lớn xe xăng dầu cháy là do người lái xe, còn xe điện cháy là do nhà sản xuất. Nhưng số lần thu hồi xe điện vẫn là rất ít so với xe hybrid và xe xăng dầu. Bốn vụ triệu hồi lớn nhất năm 2020 liên quan đến động cơ đốt trong, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu xe.

Hyundai Kona EV và Chevrolet Bolt có vụ triệu hồi xe điện lớn nhất liên quan đến hỏa hoạn cùng năm đó, với 152.000 xe.

Không có thứ gì hoàn hảo cả - Ảnh: Hyundai

Theo Carscoops , mặc dù nguy cơ hỏa hoạn trên xe điện có, nhưng có lẽ đã bị chú ý quá mức dẫn đến cảm giác xe điện nguy hiểm. Điều quan trọng là các nhà sản xuất ôtô phải loại bỏ nguy cơ cháy xe ở mức tối đa, nhưng thực tế, không có dạng động cơ nào hoàn toàn an toàn.

Tin liên quan: Xe điện đang “bỏ bùa” cả thế giới như thế nào? Đã có không ít ý kiến phản biện rằng xe điện không nắm giữ sự sống còn của ngành ô tô, nhưng thực tế là ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô, và cả các tập đoàn công nghệ, đổ xô vào lĩnh vực này. Vì sao?

Xăng giả gây hại cho động cơ xe như thế nào? Xăng giả không chỉ ảnh hưởng tới tuổi thọ của xe ô tô mà nguy hiểm hơn nó còn tàn phá động cơ ô tô một cách nhanh chóng, thậm chí còn gây cháy nổ.

Theo Tuoitre