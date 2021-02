Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh đã thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến; đưa mức độ hài lòng của người bệnh, người dân đối với các dịch vụ y tế tại đây lên hơn 96%.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2020, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh được Sở Y tế phê duyệt bổ sung 118 dịch vụ kỹ thuật mới, nâng số kỹ thuật thuộc tuyến II thực hiện được là 71,89% và 732 kỹ thuật vượt phân tuyến.

BVĐK tỉnh đã làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật lâm sàng nổi bật như: đặt stent mạch vành; phẫu thuật u não, màng não; phẫu thuật u tủy sống; phẫu thuật về thần kinh, cột sống, đĩa đệm, thay khớp háng, khớp gối, khớp vai; nội soi khớp gối, tái tạo dây chằng; nội soi tai, mũi, xoang, ổ bụng, lồng ngực; nội soi tán sỏi laser, cắt u phì đại tuyến tiền liệt, u bàng quang, hẹp niệu đạo;

Kíp phẫu thuật thực hiện kỹ thuật nội soi cắt tử cung toàn phần.

Phẫu thuật dẫn lưu não thất; đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 1 buồng, 2 buồng; dùng thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim, nhồi máu não; sinh thiết màng phổi dưới hướng dẫn CT-Scanner; lọc máu liên tục bằng máy siêu lọc máu HDF online; điều trị Basedow, ung thư tuyến giáp bằng i-ốt phóng xạ 131; điều trị các bệnh ngoài da bằng máy laser và plasma...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa vào sử dụng máy chiếu tia plasma lạnh.

Đặc biệt, sau 1 năm triển khai Đơn vị tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh đã chụp mạch cho 615 ca, tiến hành can thiệp cho 313 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân rất nặng đã vượt qua cơn nguy kịch.

Với những kết quả nổi bật, ngày 19/12/2020, Đơn vị tim mạch can thiệp của BVĐK tỉnh đã được Viện Tim mạch Việt Nam công nhận là đơn vị tim mạch can thiệp độc lập, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của bệnh viện và sự trưởng thành vượt bậc của các y, bác sỹ trong lĩnh vực tim mạch can thiệp.

Với vai trò là bệnh viện đầu ngành của y tế tỉnh nhà, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BVĐK Hà Tĩnh đã thực hiện tốt việc phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm và cử cán bộ tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc bệnh tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...

Viện Tim mạch Việt Nam trao giấy chứng nhận Đơn vị tim mạch can thiệp độc lập cho BVĐK tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Tư liệu

Qua kết quả khảo sát gần đây cho thấy, mức độ hài lòng của người bệnh, người dân đối với các dịch vụ y tế tại BVĐK Hà Tĩnh đạt hơn 96%, mức độ hài lòng đối với nhân viên y tế đạt 95%.

Thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Quang Trung - Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh chia sẻ: “Những kết quả đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020 là điểm tựa để mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện tiếp tục làm tròn sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong đó, tập trung thực hiện tốt phương châm: “Bệnh viện là nhà, phòng khám bệnh là phòng khách, y đức, giao tiếp là cốt tử, bệnh nhân là trung tâm cho mọi hoạt động của bệnh viện, chuyên môn là quan trọng nhất, đội ngũ cán bộ, viên chức bệnh viện là tài sản vô giá; ra sức phấn đấu xây dựng bệnh viện: An toàn, thân thiện, bệnh viện vì dân”.

Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh khẳng định, ngoài việc duy trì, thực hiện tốt các kỹ thuật cao, chuyên sâu đã được chuyển giao thì một trong những nhiệm vụ cốt lõi thời gian tới của đơn vị là tập trung triển khai các dự án xây dựng khu xạ trị, trung tâm sản - nhi theo đúng tiến độ, phấn đấu trong năm 2021 đưa khu xạ trị vào hoạt động, qua đó, góp phần giảm tải cho tuyến trên, giảm bớt những khó khăn, vất vả cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Phúc Quang