Cách ly, điều trị F0 tại nhà giúp Hà Tĩnh thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19

Sau hơn 1 tháng triển khai, toàn tỉnh có 102 F0 cách ly, điều trị tại nhà khỏi bệnh. Việc cách ly, điều trị F0 tại nhà an toàn, hiệu quả đang giúp Hà Tĩnh thích ứng linh hoạt trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Ngày 18/11, Hương Khê chính thức triển khai thí điểm việc cách ly, điều trị F0 tại nhà. Sau hơn 1 tháng thực hiện, có 14 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, hiện còn 4 người đang được tiếp tục cách ly, điều trị theo đúng hướng dẫn. Sau Hương Khê, toàn tỉnh đã có thêm 10 địa phương khác tiến hành triển khai việc cách ly, điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn chi tiết của Sở Y tế.

Là địa phương có số F0 cách ly, điều trị tại nhà nhiều nhất tỉnh với 61 bệnh nhân, Thạch Hà đang tiếp tục thực hiện hiệu quả hình thức này với sự đồng thuận của Nhân dân.

Cán bộ tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà kiểm tra việc cách ly, điều trị của 1 F0.

Ông Lê Thuần Dũng - Tổ trưởng TDP 15, thị trấn Thạch Hà cho biết: “Trên địa bàn TDP có 2 trường hợp F0 được cách ly, điều trị tại nhà, đến nay đã có 1 người khỏi bệnh. Ngay từ khi có chủ trương điều trị F0 tại nhà, ban cán sự TDP, các chi hội, chi đoàn và tổ liên gia đã vào cuộc rất sớm, tuyên truyền rộng rãi các quy trình, quy định về điều trị F0 tại nhà để người dân yên tâm. Các F0 trong quá trình cách ly, điều trị nếu có những khó khăn về nhu yếu phẩm đều được TDP nhanh chóng hỗ trợ".

Vừa khỏi bệnh sau một thời gian cách ly, điều trị tại nhà, chị L.T.T (thị trấn Thạch Hà) vui mừng chia sẻ: “Ban đầu biết mình bị bệnh, tôi lo lắm và cũng chuẩn bị mọi thứ để vào bệnh viện điều trị. Nhưng sau đó được cán bộ y tế cho cách ly, điều trị tại nhà tôi rất phấn khởi. Hằng ngày cán bộ y tế cấp phát thuốc và hỏi thăm sức khỏe. Được điều trị tại nhà nên rất thoải mái về tâm lý, tôi đã chuyên tâm thực hiện đầy đủ hướng dẫn điều trị”.

Hiện nay, huyện Thạch Hà đã có 22/61 F0 cách ly, điều trị tại nhà khỏi bệnh, còn lại 39 người vẫn đang cách ly, điều trị theo đúng quy định.

Thạch Hà hiện đang cách ly, điều trị cho 39 F0 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Còn tại Can Lộc, sau một thời gian triển khai đã có 14 F0 cách ly, điều trị tại nhà khỏi bệnh, hiện còn 5 người đang tiếp tục được cách ly, điều trị. Bác sỹ Nguyễn Viết Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Điều thuận lợi nhất khi thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà là sự đồng thuận và hợp tác rất lớn từ người bệnh. Để mở rộng thêm hình thức cách ly, điều trị tại nhà, cần sự giám sát chặt chẽ từ các trạm y tế và lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Vai trò kiểm tra, giám sát của cán bộ y tế cơ sở và chính quyền địa phương là hết sức quan trọng trong trong điều trị F0 tại nhà.

Theo thống kê của Sở Y tế, từ 18/11 đến nay, toàn tỉnh có 256 F0 được cách ly, điều trị tại nhà ở 11/13 huyện, thị xã, thành phố. Sau hơn 1 tháng triển khai đã có 102 F0 được điều trị khỏi bệnh, còn lại 154 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại nhà theo đúng hướng dẫn.

Theo bác sỹ Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, sau một thời gian triển khai cho thấy việc cách ly, điều trị F0 tại nhà đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Số lượng F0 điều trị tại nhà lớn góp phần giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và tạo sự thuận lợi, thoải mái cho chính người bệnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tối đa việc cách ly, điều trị F0 tại nhà ở những nơi có đủ điều kiện. Để đảm bảo an toàn, hệ thống y tế cơ sở, các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát quá trình cách ly, điều trị tại nhà. Mặt khác, các F0 cần có ý thức cao trong việc tuân thủ quy trình, quy định cách ly, điều trị tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành kiểm tra việc cách ly, điều trị F0 tại nhà ở Can Lộc vào ngày 8/12.

Có thể nói, trong bối cảnh dịch bệnh đang còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, số ca bệnh phát hiện hàng ngày lớn thì việc phát huy tối đa hiệu quả của việc cách ly, điều trị F0 tại nhà là giải pháp bền vững để giúp Hà Tĩnh thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái chống dịch mới.

Phúc Quang