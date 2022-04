Giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm ở Hà Tĩnh

Thay mặt Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu vừa ký ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, diễn ra từ 15/4 - 15/5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình giết mổ tại các cơ sở giết mổ, hoạt động kinh doanh tại các chợ ở Thạch Hà trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trên địa bàn tỉnh có chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

Mục tiêu mà kế hoạch đặt ra là tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông, quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP, củng cố niềm tin của người dân, giúp phát triển thị trường trong nước, xuất khẩu.

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Về nội dung, ngoài tổ chức các hội nghị, lễ phát động các cấp (từ 10 - 15/4), kế hoạch tập trung truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đó, ở cấp tỉnh, các sở, ngành, đơn vị: Y tế, NN&PTNT, Công Thương, TT&TT, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ đề và nội dung tuyên truyền của “Tháng hành động” năm 2022 để phối hợp với các cơ quan truyền thông (Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh) xây dựng các tin, bài, phóng sự về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19; thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó công khai tên các cơ sở cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng…

Tại các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về “Tháng hành động” năm 2022 trên các phương tiện truyền thông, nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở; lồng ghép tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm với phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cùng cấp đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm, kết hợp các nội dung tuyên truyền về an toàn thực phẩm thông qua các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể…

Đối với hoạt động kiểm tra liên ngành, ở cấp tỉnh, BCĐ giao Sở Y tế chủ trì, thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh; phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương và kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Kết hợp công tác kiểm tra và công tác thông tin truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch COVID 19. Thời gian thanh, kiểm tra từ ngày 15/4 - 15/5/2022.

Tại các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn, căn cứ Kế hoạch triển khai “Tháng hành động” năm 2022 của tỉnh, các văn bản hướng dẫn liên quan và tình hình thực tế của địa phương, BCĐ liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thời gian thanh, kiểm tra từ ngày 15/4 - 15/5/2022...

Kết thúc Tháng hành động năm 2022, BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm các địa phương và các sở, ngành, đoàn thể liên quan báo cáo kết quả hoạt động (theo hướng dẫn của Sở Y tế) về BCĐ liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh), đường Hà Hoàng, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh; điện thoại: (0239) 3887675; email: ccatvstp@hatinh.gov.vn trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và BCĐ liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

P.V