Hà Tĩnh: sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do ảnh hưởng mưa lũ

Trước đó, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành triển phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xẩy ra lũ lụt, sạt lở đất. Chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng dịch bệnh có thể phát dịch trong, sau mưa lũ. Tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất. Đặc biệt là chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu và phân công các đội y tế cơ động trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.