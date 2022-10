Hà Tĩnh thành lập CLB Nhóm máu hiếm Rh- nhằm hỗ trợ cấp cứu, điều trị kịp thời, hiệu quả

Việt Nam hiện chỉ có khoảng 0,04% - 0,07% số người thuộc nhóm máu Rh- (nhóm máu hiếm) nên để có sự trợ giúp của những người có nhóm máu này trong cấp cứu, điều trị thì việc thành lập CLB Nhóm máu hiếm Rh- ở tỉnh Hà Tĩnh là điều hết sức cần thiết.

Vào khoảng 22h30 phút ngày 6/7/2022, bà Đỗ Thị G. (84 tuổi, quê ở Nghệ An) cần truyền gấp một lượng máu nhóm Rh- khi đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Nhận được thông tin, Đại úy Phạm Vương Minh - Phó Trưởng Công an xã Thạch Liên (Thạch Hà) đã liên lạc với người nhà bệnh nhân và trực tiếp đến bệnh viện để hiến máu hỗ trợ.

Đại úy Phạm Vương Minh - Phó Trưởng Công an xã Thạch Liên (Thạch Hà) hiến máu hiếm cứu một bệnh nhân ở Nghệ An qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, tại BVĐK tỉnh có một bệnh nhân ở phường Đại Nài rất cần máu ARh- để cấp cứu. Nhận được thông tin kêu gọi, chị Nguyễn Thị Thùy (ở Nghi Xuân) đã nhanh chóng lên đường vào bệnh viện để hiến máu cứu chữa cho bệnh nhân.

Đây là 2 trường hợp người bệnh may mắn khi có người kịp thời hiến những đơn vị máu hiếm để phục vụ cho việc cấp cứu, điều trị.

Chị Nguyễn Thị Thùy (huyện Nghi Xuân) hiến máu hiếm để cấp cứu cho một bệnh nhân tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.

Hằng năm, tại các cơ sở y tế đều ghi nhận một số ca bệnh vào cấp cứu, điều trị mang nhóm máu hiếm. Đối với những trường hợp này, nếu cần truyền máu đều sẽ đối mặt với không ít những khó khăn, rủi ro.

Theo Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh), hằng năm, bệnh viện tiếp nhận một số lượng lớn các đơn vị máu để phục vụ cho hoạt động cấp cứu, điều trị; tuy nhiên, số đơn vị máu hiếm thì rất khiêm tốn - chỉ khoảng vài đơn vị, thậm chí có nhiều thời điểm không có. Vì vậy, những người có nhóm máu hiếm khi gặp tai nạn hoặc phẫu thuật cấp cứu sẽ gặp nhiều rủi ro, nếu bệnh viện không có máu hiếm dự trữ hoặc không có người hiến kịp thời và đủ đơn vị máu thì sẽ đối mặt với nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.

Mặc dù nhu cầu cấp cứu, điều trị đối với những người có nhóm máu hiếm rất cấp thiết, song, hiện nay, số lượng người có nhóm máu hiếm được phát hiện và tập hợp lại trong 1 CLB còn hết sức khiếm tốn, chỉ khoảng trên 20 thành viên.

Mặt khác, CLB Nhóm máu hiếm Hà Tĩnh này lại chưa thuộc sự quản lý, điều phối từ Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh mà đang hoạt động tự phát nên gặp nhiều hạn chế trong kết nối, hỗ trợ thành viên hiến máu khi đi các địa bàn xa.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cần nâng cao hiệu quả quản lý, điều phối hoạt động cấp cứu, điều trị đối với các ca bệnh máu hiếm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành triển khai xây dựng đề án thành lập CLB Nhóm máu hiếm Rh- tỉnh Hà Tĩnh dưới sự quản lý của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Hải Việt cho biết: “Những người có máu hiếm trên địa bàn rất ít nên việc thành lập CLB Nhóm máu hiếm Rh- tỉnh Hà Tĩnh là hết sức cần thiết. CLB trực thuộc Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh nên sẽ quản lý, điều phối một cách hiệu quả về con người và nguồn máu trong việc hỗ trợ cấp cứu, điều trị khi có yêu cầu. Đồng thời, các thành viên khi vào CLB cũng sẽ cập nhật thông tin nhanh hơn; có điều kiện giao lưu và kết nối rộng rãi hơn với các CLB ở các tỉnh thành khác. Đặc biệt, việc thành lập CLB còn tạo điều kiện để tỉnh có sự quan tâm hỗ trợ, tôn vinh đối với những cống hiến của các thành viên”.

Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang lan tỏa mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã có Công văn số 09/CV-BCĐ đề nghị hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố, thị xã rà soát, tổng hợp danh sách những người có nhóm máu hiếm Rh- trên địa bàn; giới thiệu, vận động những người có nhóm máu hiếm tự nguyện tham gia CLB Nhóm máu hiếm Rh- tỉnh Hà Tĩnh.

Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu (BVĐK tỉnh) nhấn mạnh: “Việc thành lập CLB Nhóm máu hiếm Rh- tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ nâng cao được hiệu quả hoạt động vì CLB sẽ có quy chế hoạt động rõ ràng. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, CLB cũng sẽ dễ dàng mở rộng, gia tăng được số lượng thành viên có máu hiếm. Từ đó, sẽ hỗ trợ kịp thời hơn, hiệu quả hơn cho người bệnh khi cần máu hiếm để cấp cứu, điều trị”.

Song song với việc thành lập CLB Nhóm máu hiếm Rh-, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh nhà tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả to lớn. Các địa phương, đơn vị đều định kỳ tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã hiến được 6.941 đơn vị máu. 16 CLB ngân hàng máu sống trên toàn tỉnh vẫn hoạt động hiệu quả, kịp thời hỗ trợ máu cho việc cấp cứu, điều trị khẩn cấp tại các cơ sở y tế.

Ánh Nguyên