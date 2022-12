Kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh vừa đi kiểm tra đột xuất công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số trường học có tổ chức ăn bán trú trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Ngày 30/11, đoàn kiểm tra do bác sỹ Phan Văn Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra các trường: Mầm non Nguyễn Du Plus, Mầm non Trung Kiên, iSchool Hà Tĩnh.

Tại các nơi đến, đoàn đã tiến hành kiểm tra 2 nội dung chính: hồ sơ hành chính pháp lý của cơ sở (giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP, giấy xác nhận kiến thức về ATVSTP, giấy xác nhận đủ sức khỏe của những người trực tiếp chế biến, phục vụ tại bếp ăn); điều kiện vệ sinh đối với cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, về con người, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước…

Đồng thời đoàn cũng test nhanh độ sạch một số dụng cụ ăn uống tại bếp ăn của các trường.

Kiểm tra phiếu và bảng kiểm dịch hàng ngày tại Tường Mầm non Nguyễn Du Plus.

Qua kiểm tra cho thấy: các trường đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo ATVSTP theo quy định; nguồn thực phẩm nhập vào có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; quá trình chế biến thức ăn, bảo quản thực phẩm tuân thủ theo quy trình bếp một chiều từ khâu sơ chế, chế biến đến chia thức ăn; thực hiện lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ theo quy định; trước và sau bữa ăn, học sinh đều thực hiện rửa tay với xà phòng để đảm bảo vệ sinh.

Các em nhỏ Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh rửa tay trước khi ăn.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Bs Phan Văn Hùng lưu ý, các trường phải đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm; quá trình chế biến phải nấu chín thức ăn, nước uống phải đun sôi, hạn chế tối đa sử dụng các loại rau, củ sống và các món ăn chế biến theo hình thức gỏi; người chế biến và phục vụ tại bếp ăn không được mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt phải lưu ý và giữ sạch đôi tay để tránh truyền vi khuẩn gây bệnh qua thực phẩm gây ngộ độc cho trẻ.

Thu Hòa – Tuấn Dũng