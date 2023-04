Lập đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo kế hoạch, từ ngày 15/4 tới đây, Hà Tĩnh sẽ thành lập đoàn liên ngành cấp tỉnh kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Đoàn liên ngành kiểm tra ATVSTP tại các chợ dân sinh. Ảnh tư liệu.

Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 (15/4-15/5), Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa xây dựng kế hoạch hành động với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Theo đó, trong tháng hành động, BCĐ cấp tỉnh và các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thức ăn đường phố đang là nỗi lo trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Đối với cấp tỉnh, tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023, triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, Sở Y tế sẽ chủ trì thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh với sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương và kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Thời gian diễn ra đợt kiểm tra sẽ từ 15/4 - 15/5.

Đối với các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn, BCĐ liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tháng hành động phù hợp với thực tế thông qua các hình thức hội nghị, lễ phát động hoặc hình thức khác.

Tích cực xây dựng, lan toả các mô hình thực phẩm an toàn.

Huy động các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm; huy động hệ thống loa truyền thanh thị trấn/phường/xã tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...

Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

Phúc Quang