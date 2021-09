Lấy 5.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng ở Tùng Lộc trong ngày 3/9

Từ ngày 19/8/2021 đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tùng Lộc (Can Lộc) từng bước được khống chế, kiểm soát; 10 ngày qua không xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng, các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung chặt chẽ. Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch và chuẩn bị cho việc đề xuất xem xét, quyết định kết thúc cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc đã huy động 80 cán bộ y tế địa phương, cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà và y tế tuyến tỉnh lấy 5.000 mẫu xét nghiệm. Việc lấy mẫu tầm soát diện rộng lần thứ 3 được triển khai và nỗ lực hoàn thành trong ngày 3/9.