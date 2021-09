Ngày 22/9: Có 11.527 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh và Bình Dương hơn 9.600 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 22/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.527 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM và Bình Dương đã hơn 9.600 ca. Trong ngày có 11.919 ca khỏi, cao hơn số mắc gần 400 ca

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

- Tính từ 17h ngày 21/9 đến 17h ngày 22/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.527 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 11.525 ca ghi nhận trong nước (giảm 162 ca so với ngày trước đó) tại 35 tỉnh, thành phố (có 5.870 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (5.435), Bình Dương (4.179), Đồng Nai (930), Long An (191), An Giang (186), Kiên Giang (137), Tiền Giang (89), Cần Thơ (48), Tây Ninh (48), Bình Định (43), Bình Phước (26), Khánh Hòa (21), Đắk Nông (20), Hà Nam (20), Quảng Bình (19), Đồng Tháp (18), Ninh Thuận (15), Phú Yên (14), Đà Nẵng (10), Bình Thuận (9), Thừa Thiên Huế (9), Quảng Trị (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Bạc Liêu (8 ), Hà Nội (7), Quảng Ngãi (6), Trà Vinh (4), Lâm Đồng (3), Bến Tre (3), Kon Tum (2), Hậu Giang (2), Thanh Hóa (2), Cà Mau (2), Sơn La (1), Nghệ An (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-1.086), Long An (-63), Tiền Giang (-16).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (570), Đồng Nai (340), An Giang (65).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.465 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 718.963 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.306 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 714.497 ca, trong đó có 482.083 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 17/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum.

+ Cao Bằng là tỉnh duy nhất kể từ đầu đại dịch đến nay chưa ghi nhận ca mắc COVID-19.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (353.655), Bình Dương (187.493), Đồng Nai (42.362), Long An (31.041), Tiền Giang (13.464).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 11.919

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 487.262

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.991 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.185

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 837

- Thở máy không xâm lấn: 164

- Thở máy xâm lấn: 773

- ECMO: 32

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 236 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (181), Bình Dương (37), Tiền Giang (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Cần Thơ (2), Đồng Nai (2), Đắk Nông (1), An Giang (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 227 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.781 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 175.593 xét nghiệm cho 431.636 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.211.798 mẫu cho 49.735.296 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 21/9 có 616.590 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 35.675.840 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 28.745.680 liều, tiêm mũi 2 là 6.930.160 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến ngày 22/9

- Cả thế giới có 230.387.225 ca nhiễm, trong đó 207.126.385 ca khỏi bệnh; 4.724.323 ca tử vong và 18.536.517 ca đang điều trị (98.296 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 103.362 ca, tử vong tăng 2.619 ca.

- Châu Âu tăng 39.697 ca; Bắc Mỹ tăng 12.740 ca; Nam Mỹ tăng 290 ca; châu Á tăng 47.590 ca; châu Phi tăng 1.009 ca; châu Đại Dương tăng 2.036 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 30.201 ca, trong đó: Indonesia tăng 2.720 ca, Thái Lan tăng 11.252 ca, Philippines tăng 15.592 ca, Cambuchia tăng 637 ca.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4498/QĐ-BYT ngày 21/9/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2).

- Để tăng tỉ lệ bao phủ vaccine cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại địa phương, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo khẩn trương rà soát các đối tượng là phụ nữ có thai ≥ 13 tuần trên địa bàn quản lý, lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng này tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ/lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng;

Ưu tiên cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và lực lượng y tế tuyến đầu, các đối tượng khác phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn (Công văn số 7877/BYT-DP ngày 21/9/2021 của Bộ Y tế).

- TP HCM

+ Tại các vùng cam, vùng đỏ, Thành phố đã hoàn thành cơ bản ba đợt xét nghiệm và đang tiến hành đợt 4. Một số quận, huyện đã hoàn thành xét nghiệm đợt 4 và bước vào đợt 5. Tỉ lệ mẫu dương tính đợt 1 là 3,6%; đợt 2 là 2,7%; đợt 3 là 1,1%, đợt 4 là 1,1%.

+ Còn tại các vùng xanh, vùng vàng đã hoàn thành cơ bản hai đợt và khoảng 77% đợt 3. Một số địa phương đã hoàn thành ba đợt và đang tiến hành đợt 4.

Tỉ lệ mẫu dương tính tại vùng xanh, cận xanh đợt 1 là 0,9%; đợt 2 là 0,9%; đợt 3 là 0,6%. Tỉ lệ mẫu dương tính vùng vàng đợt 1 là 1,8%, đợt 2 là 1,5%, đợt 3 là 0,7%.

- Tại Hà Nam:

+ Trong ngày ghi nhận 20 ca nhiễm mới đều là những trường hợp F1 của các bệnh nhân F0 đã được cách ly từ trước. Phần lớn các bệnh nhân mới được phát hiện đều ở trên địa bàn TP. Phủ Lý, liên quan đến các chùm lây nhiễm trong trường học và cụm dân cư có F0 đã được phong tỏa.

+ Tỉnh đã truy vết 4.070 F1, 2.785 F2 và triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân của 10 xã/phường của TP. Phủ Lý và 20.000 công nhân Khu công nghiệp Châu Sơn với phương thức lấy mẫu đại diện hộ gia đình trong khu dân cư, công nhân.

+ Trong ngày 21/9, 280 cán bộ, nhân viên y tế ba tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình đến Hà Nam hỗ trợ chống dịch.

