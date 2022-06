Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra dịch sốt xuất huyết ở Lộc Hà

Theo Bộ Y tế, thời tiết khí hậu nóng ẩm, việc giao lưu đi lại,... là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng, đặc biệt là các bệnh như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do vi rút Rota, lỵ, thương hàn, viêm não do vi rút, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà...