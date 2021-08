WHO: Các vaccine COVID-19 đã được phê duyệt đều an toàn, hiệu quả

Tính từ tháng Hai đến ngày 4/8, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 17 triệu liều vaccine phòng COVID-19, gồm vaccine AstraZeneca, Sputnik-V , Pfizer/BioNTech , Moderna, Vero Cell. Trong số 8.681.300 liều vaccine do Cơ chế COVAX hỗ trợ Việt Nam, có 5.000.100 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và 3.681.200 liều AstraZeneca; hơn 4 triệu liều vaccine do các nước tặng; hơn 3,8 triệu liều đặt mua thông qua Công ty VNVC; hơn 97.000 liều vaccine đặt mua của Pfizer/BioNTech…