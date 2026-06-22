5 khách sạn tốt nhất Việt Nam 2026

Ngày 18/6, tạp chí Travel & Leisure (Mỹ) công bố danh sách các khách sạn tốt nhất Việt Nam ở 5 hạng mục khác nhau. Mỗi hạng mục, 10 khách sạn được vinh danh. Trong đó, Regent Phu Quoc đứng đầu danh sách 10 khu nghỉ dưỡng ven biển và trên đảo tốt nhất.

Khai trương cuối năm 2021, resort này có hơn 300 phòng, biệt thự và các hồ bơi riêng. Các chuyên gia du lịch nhận định hạ tầng lưu trú tại Phú Quốc đang phát triển trước thềm Hội nghị APEC 2027 được tổ chức trên đảo. Trong số các tổ hợp mới tại đây, tạp chí Mỹ đánh giá Regent Phu Quoc là "nơi xa hoa nhất".

Nhiều du khách quốc tế nhận xét nơi này có lợi thế về không gian nhiều ánh sáng, ẩm thực mang bản sắc địa phương và dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe.

"Việc trả phòng là điều duy nhất khiến du khách tiếc nuối khi ở đây", một độc giả bình luận trên Travel & Leisure.

9 khách sạn còn lại trong hạng mục gồm: Six Senses Ninh Van Bay, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel (Khánh Hòa); InterContinental Danang Sun Peninsula, Four Seasons Resort The Nam Hai, Hyatt Regency Danang Resort & Spa (Đà Nẵng); La Veranda Resort Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa (Phú Quốc).

Danh sách do các chuyên gia du lịch và du khách quốc tế từng lưu trú bình chọn. Tiêu chí đánh giá dựa trên uy tín, chất lượng dịch vụ, kiến trúc, sự hòa hợp với thiên nhiên và độ phù hợp cho đa dạng lứa tuổi.

Trong hạng mục Best Upcountry hotels (khách sạn nằm trên núi, nội địa hoặc xa biển tốt nhất), Zannier Hotel Bãi San Hô Phú Yên là đại diện đứng đầu.

Theo Travel & Leisure, khu nghỉ dưỡng này mang đến không gian biệt lập và yên tĩnh, "khác biệt so với khung cảnh khu nghỉ dưỡng biển thường thấy ở Việt Nam".

Cơ sở lưu trú này rộng gần 1 km2, bao quanh bởi đồi núi, ruộng lúa và bờ biển. Hơn 70 biệt thự tại đây được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam như nhà ngư dân, nhà sàn. Các hoạt động giải trí dành cho du khách gồm: chèo thuyền kayak ở vịnh nhỏ, đạp xe giữa đồng lúa, ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, hoặc dịch vụ spa. Trên nền tảng Tripadvisor, khách sạn được đánh giá 4,8/5 sao.

Các khách sạn còn lại trong danh sách này gồm Anantara Hoi An Resort (Đà Nẵng); Hotel de la Coupole - MGallery Sa Pa; Avana Retreat Mai Chau (Phú Thọ), Azerai Kê Gà Bay (Lâm Đồng); Azerai La Residence, Alba Wellness Valley by Fusion (Huế); Garrya Mù Cang Chải (Lào Cai); Amanoi Ninh Thuận (Khánh Hòa).

Theo Travel & Leisure, ngành du lịch khách sạn Việt Nam đang ngày càng phát triển, tạo dựng danh tiếng về sự sang trọng và thu hút ngày càng nhiều chú ý từ các nước láng giềng, du khách quốc tế.

Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa) đứng đầu danh sách Best hotel pools (Khách sạn có bể bơi tốt nhất).

Theo Travel & Leisure, khu nghỉ dưỡng này được bao quanh bởi các vách đá, núi và biển. Tất cả biệt thự tại đây đều có hồ bơi riêng hướng biển, một số căn được thiết kế thêm cầu trượt hoặc xây dựng sát mặt nước.

Trên nền tảng đặt phòng Booking.com, cơ sở lưu trú này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách quốc tế với điểm đánh giá 9,4/10.

9 cái tên còn lại nằm trong danh sách gồm InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Hyatt Regency Danang Resort and Spa, Four Seasons Resort The Nam Hai (Đà Nẵng), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc, La Veranda Resort (Phú Quốc); Capella Hanoi (Hà Nội), Amanoi Ninh Thuan (Lâm Đồng).

Trong hạng mục Best city hotels (Khách sạn trong thành phố tốt nhất), Capella Hanoi đứng đầu. Khách sạn nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 500m.

Công trình do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, lấy cảm hứng từ các nhà hát opera thập niên 1920. Đây là dự án đầu tiên của ông tại Hà Nội, sau các khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc và Quảng Ninh.

Khách sạn gồm 47 phòng, diện tích 35-194 m2, đều có ban công. Mỗi phòng sở hữu thiết kế nội thất riêng biệt, mang chủ đề về các nghệ sĩ opera. Giá lưu trú từ 7 triệu đồng một đêm.

9 khách sạn còn lại nằm trong danh sách gồm Sofitel Legend Metropole Hanoi, InterContinental Hanoi Landmark72, (Hà Nội); The Reverie Saigon, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, Park Hyatt Saigon, Hôtel des Arts Saigon, New World Saigon Hotel, Hilton Saigon, Caravelle Saigon (TP HCM).

TIA Wellness Resort đứng đầu hạng mục Best hotel spas (Khách sạn có spa tốt nhất) do Travel & Leisure bình chọn.

Khu nghỉ dưỡng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như: liệu pháp âm thanh, tập thở, thủy trị liệu, massage thải độc bạch huyết và massage Bamboo Roll Out.

Trên nền tảng Tripadvisor, cơ sở lưu trú này được đánh giá 4,7/5 sao.

Những cái tên còn lại gồm La Veranda Resort Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc (Phú Quốc); Anantara Quy Nhon Villas; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng); Reverie Saigon (TP HCM); Namia River Retreat (Đà Nẵng).

Ngoài ra, tạp chí Mỹ cũng vinh danh 5 tổng quản lý khách sạn xuất sắc nhất tại Việt Nam. Ông Phan Trọng Minh, quản lý của khách sạn Azerai La Residence, Huế, là người Việt duy nhất nằm trong top này.