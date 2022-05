Đập Đình Đẹ bị xói lở nghiêm trọng, người dân bất an!

Qua kiểm tra, trên địa bàn huyện Hương Sơn hiện có 15 công trình hồ chứa đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương xây dựng các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ”. Công trình đập Đình Đẹ ở xã Sơn Tây, nguy cơ mất an toàn cao nhất. Việc đề xuất của chính quyền địa phương nâng cấp, sửa chữa là hết sức cần thiết.

Ông Nguyễn Chí Tâm - chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn