Nguy cơ tai nạn từ nhiều cây cầu “thắt cổ chai” ở xã ven đô Hà Tĩnh

Các tuyến đường ở xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) được nâng cấp, mở rộng nhưng nhiều cây cầu chưa được đầu tư đồng bộ dẫn tới những “nút thắt cổ chai”, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Video: Cận cảnh các cây cầu “thắt nút cổ chai” ở xã Thạch Đài.

Huyện lộ 102 là một trong những đường trục chính ở xã Thạch Đài. Năm 2020, tuyến đường này được đầu tư nâng cấp theo hướng mặt đường mở rộng từ 4,5m lên 7m, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cây cầu “thắt nút cổ chai” trên tuyến huyện lộ 102 đoạn qua thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài.

Mặt đường được mở rộng trong khi bề rộng 2 cây cầu qua thôn Bàu Láng và thôn Kỳ Phong vẫn giữ nguyên nên trên tuyến huyện lộ 102 xuất hiện 2 “nút thắt cổ chai” gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây, nhất là vào thời điểm buổi tối hoặc lúc rạng sáng.

Theo người dân địa phương, huyện lộ 102 nối từ quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh tới các xã Thạch Đài, Thạch Xuân (Thạch Hà) nên có lưu lượng phương tiện di chuyển khá đông. Trên tuyến đường còn Trường THPT Lê Quý Đôn nên, tình trạng “đường rộng, cầu hẹp” trên tuyến luôn tiềm ẩn mối nguy về các sự cố giao thông.

Điểm chung của các cây cầu “thắt nút cổ chai” ở xã Thạch Đài là bề rộng cầu gần như chỉ đủ cho 1 ô tô di chuyển. Ảnh chụp cây cầu trên tuyến huyện lộ 102 đoạn qua thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài.

“Phải là người thường xuyên đi lại trên tuyến đường này thì mới có thể nắm rõ bất cập về 2 cây cầu, chứ với người ít đi hoặc không cẩn thận quan sát, di chuyển phương tiện với tốc độ cao thì dễ dẫn tới các vụ việc đáng tiếc. Thực tế đã có một vài trường hợp không may bị té ngã xuất phát từ sự bất cập hạ tầng giao thông tại 2 cây cầu trên tuyến huyện lộ 102” - ông Trần Hữu Nam (SN 1956, xã Thạch Đài) thông tin.

Trước nguy cơ mất ATGT tại 2 cây cầu trên huyện lộ 102, chính quyền xã Thạch Đài đã cho lắp đặt các tấm sắt có dán phản quang để giúp người đi đường dễ nhận biết. Tuy nhiên, khu vực 2 cây cầu lại chưa có biển cảnh báo nguy hiểm đường hẹp hai bên.

Trên địa bàn xã Thạch Đài có ít nhất 4 cây cầu vẫn “yên vị” dù tuyến đường đã được nâng cấp, mở rộng, gây mất ATGT cho người và phương tiện qua lại. Ảnh chụp cầu Vưng Tây, xã Thạch Đài.

Tương tự huyện lộ 102, trên tuyến đường liên xã Đài - Hương ở xã Thạch Đài có 2 cây cầu là Vưng Tây và Vưng Đông cũng xuất hiện tình trạng “thắt nút cổ chai” do bất cập hạ tầng giao thông. Tuyến đường liên xã Đài - Hương cũng được nâng cấp, mở rộng từ 4,5m lên 7m, trong khi bề rộng 2 cây cầu không được đầu tư đồng bộ.

2 cây cầu Vưng Tây và Vưng Đông trên tuyến đường liên xã Đài - Hương nằm gần trụ sở UBND xã, Công an xã Thạch Đài và 2 trường học (Trường Mầm non Thạch Đài và Trường THCS Hàm Nghi) nên luôn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Tình trạng “đường rộng, cầu hẹp” gây bất an cho người dân qua lại trên tuyến đường này.

Bề rộng mặt cầu gần như chỉ đủ cho 1 xe ôtô qua lại. Ảnh chụp cầu Vưng Đông, xã Thạch Đài.

Ghi nhận cho thấy, tại cả 4 cây cầu “thắt nút cổ chai” ở xã Thạch Đài thì bề rộng cầu khoảng 4 - 4,5m. Trong khi đó, mặt đường 2 đầu cầu đủ rộng cho nhiều phương tiện giao thông lưu hành cùng lúc. Vì vậy, mỗi lần đến cầu, các phương tiện đều phải giảm tốc đột ngột để nhường nhau qua cầu. Điều này gây không ít khó khăn, thậm chí là va chạm, TNGT đối với người điều khiển phương tiện.

Tình trạng “đường rộng, cầu hẹp” dẫn tới nguy cơ TNGT luôn hiện hữu ở xã Thạch Đài.

Ông Dương Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài cho hay: Địa phương đã nắm bắt được tình trạng “thắt nút cổ chai” ở 4 cây cầu trên tuyến huyện lộ 102 và đường liên xã Đài - Hương. Bất cập giao thông ở 4 cây cầu này đã dẫn tới khá nhiều vụ TNGT. Xã đang rà soát, thống kê các vụ TNGT liên quan tới bất cập ở 4 cây cầu làm cơ sở đề xuất với các ngành chức năng cấp huyện, tỉnh, có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo ATGT cho người và phương tiện qua lại.

Nguyên Khang