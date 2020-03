Vướng 20 m tường rào, đường trục chính xã Kim Song Trường “tắc” 6 tháng

Tuyến đường giao thông liên xã Kim Song, thuộc xã Kim Song Trường (Can Lộc, Hà Tĩnh) chậm tiến độ thi công đã 6 tháng, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành chỉ vì một hộ dân không chịu hiến đất và 20m tường rào để mở đường.

Tuyến đường này trước đây vốn là “huyết mạch” nối liền 2 xã Kim Lộc với Song Lộc (nay là xã Kim Song Trường).

Tháng 12/2018, tuyến đường được tiến hành khởi công xây dựng; dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao lại cho địa phương đưa vào sử dụng vào 8/2019. Theo thiết kế được phê duyệt, tuyến đường dài 1.987m, mặt đường bê tông dày 20cm, rộng 5,5m; lề đường đắp đất mỗi bên rộng 1m.

Để mở rộng tuyến đường trong điều kiện không có kinh phí đền bù, nhiều hộ dân đã phải nhường một phần diện tích đất ruộng, không ít người đã tự nguyện hiến đất vườn.

Đến nay, cả tuyến đường cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên có 30m đường vẫn chưa được giải phóng mặt bằng để mở rộng, mặt đường chưa đổ được bê tông do vướng phải 20m tường rào của hộ ông Nguyễn Huy Lộc ở thôn Phúc Yên.

Toàn tuyến có 30m đường vẫn chưa được giải phóng mặt bằng để mở rộng

Theo phía gia đình ông Lộc cho biết, nguyên nhân gia đình không chịu hiến đất là vì trước đó tuyến đường này đã từng mở rộng 1 lần và lần đó gia đình này đã nhường đất. Vì thế lần mở rộng tiếp theo này gia đình không hi sinh quyền lợi riêng nữa?

Xuất phát từ việc hộ ông Lộc chưa chịu hiến đất nên đoạn đường này đã bị thắt nút lại theo kiểu “cổ chai”; mặt đường không được đổ bê tông, thiếu mỹ quan, trũng nước khi mưa xuống…

“Cả tuyến đường rộng, đẹp cơ bản đã hoàn thành nhưng bị “tắc” lại bởi 20m tường rào của một hộ dân thì thật là buồn”, một người dân ở thôn Phúc Yên thất vọng chia sẻ.

Đoạn đường này đã bị thắt nút lại theo kiểu “cổ chai”

Điểm bị thắt “nút cổ chai” nơi hộ ông Lộc chưa chịu hiến đất cũng là điểm giao nhau giữa ngã tư trên tuyến trục chính Kim Song với tuyến đường liên thôn nên lưu lượng xe cộ qua lại khá đông. Nếu không được giải phóng sớm thì nguy cơ trở thành “điểm đen” của tuyến đường.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cho biết, công trình này do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư. “Theo thiết kế tuyến đường có đi qua vườn của hộ ông Lộc với chiều sâu từ 50cm đến 1m, chiều dài chừng 20m. Do dự án không có kinh phí đền bù nên trước khi tiến hành khởi công chính quyền địa phương đã cùng với các cơ quan, đoàn thể nhiều lần đến tuyên truyền, vận động nhưng hộ ông Lộc vẫn không chịu hiến đất”, ông Việt thông tin thêm.

Lưu lượng xe cộ qua lại trên tuyến đường khá đông. Nếu không được giải phóng sớm thì đoạn này có thể nguy cơ xảy ra tai nạn

Ông Việt cũng cho biết, phía đơn vị thi công và chính quyền địa phương sẵn sàng tự bỏ kinh phí đền bù cho gia đình này để tuyến đường sớm được hoàn thành nhưng vẫn không được gia đình hợp tác.

Việc công trình “vượt hạn” tiến độ quá 6 tháng đã khiến đơn vị thi công như ngồi trên đống lửa. Ông Hoàng Văn Trung - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Trung (đơn vị thi công tuyến đường) cho biết, đáng lẽ công trình đã được nghiệm thu, bàn giao vào đầu tháng 9/2019. Chỉ vì vướng 20m đường không giải tỏa được nên từ việc thi công đến các thủ tục, hồ sơ công trình đều phải “khựng” lại.

“Việc này không chỉ mất thời gian, gây ra sự trì trệ với tiến độ công trình mà còn kéo theo những tổn thất kinh tế cho đơn vị thi công”, ông Trung cho biết thêm.

Sỹ Thông