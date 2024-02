Giúp cụ ông đi lạc vào Hà Tĩnh về lại gia đình ở Hà Nội

Cụ ông Trần Duy Hiệp (SN 1937, thường trú ở Hà Nội) đã đi lạc vào xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sáng 19/2, cụ ông Trần Duy Hiệp đã được người nhà từ Hà Nội vào đón về nhà.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/2, người dân ở thôn Tân Thọ, xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) phát hiện một cụ ông có biểu hiện không bình thường trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Tân đã xác minh rõ: cụ ông tên là Trần Duy Hiệp (quê ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), sinh sống cùng gia đình con trai ở quận Hà Đông (TP Hà Nội).

Công an xã Kỳ Tân đã liên hệ với người nhà của cụ Trần Duy Hiệp; đồng thời đưa ông cụ vào trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe, cung cấp đồ ăn, nước uống.

Sau khi nắm được thông tin, con trai cụ Trần Duy Hiệp đã từ Hà Nội vào Hà Tĩnh đón bố về.

Anh Trần Văn Hiếu (con trai cụ Trần Duy Hiệp) cho biết: "Do tuổi cao, không còn tỉnh táo nên cụ đã nhiều lần đi khỏi nhà. Lần này, vào khoảng 4 giờ ngày 18/2, khi cả nhà đang ngủ, ông đã dậy đi ra khỏi nhà, bắt xe từ Hà Nội vào Hà Tĩnh. Thật may mắn khi bố tôi được các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Kỳ Tân chăm sóc, liên lạc để gia đình chúng tôi sớm tìm được bố".

