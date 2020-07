Công an Hương Sơn vô địch Giải Bóng đá nam Khối thi đua công an các huyện, thị, thành

Đội bóng đá nam Công an huyện Hương Sơn đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá nam Khối thi đua công an huyện, thị, thành năm 2020.

Diễn ra trong 3 ngày 11, 12 và 24/7, vào chiều tối nay, tại sân bóng đá Công an huyện Lộc Hà đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải Bóng đá truyền thống Khối thi đua Công an huyện, thị, thành năm 2020.

Giải đấu được tổ chức quy mô, bài bản với sự tham gia của 13 đội bóng công an huyện, thị, thành trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đội bóng đá được chia làm 4 bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn mỗi bảng 2 đội vào tứ kết.

Đặc biệt, trận chung kết giữa hai đội Công an huyện Hương Sơn và Công an huyện Can Lộc diễn ra hấp dẫn, gay cấn với các pha đôi công ngang tài, ngang sức.

Không khí thi đấu sôi nổi trận chung kết giữa hai đội Công an huyện Hương Sơn và Công an huyện Can Lộc.

2 đội thi đấu cống hiến...

... với sự quyết tâm cao...

... đã mang đến những pha bóng đẹp mắt...

Kết thúc trận đấu Công an huyện Hương Sơn dành thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0.

Sau hai hiệp đấu chính thức, đội Công an huyện Hương Sơn đã vượt lên giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0.

Đông đảo khán giả hâm mộ theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho 2 đội bóng.

Ngay sau trận chung kết, BTC đã tiến hành trao thưởng cho các đội. Theo đó, đội Công an huyện Hương Sơn giành cúp vô địch, giải nhì thuộc về đội Công an huyện Can Lộc; các đội Công an huyện Vũ Quang và Thạch Hà đồng giải ba.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội Công an huyện Hương Sơn

Giải nhì cho Công an huyện Can Lộc

2 đội Công an huyện Vũ Quang và Thạch Hà đồng giải ba.

Lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn chúc mừng và chung vui cùng đội bóng.

Lê Tuấn - Ánh Dương