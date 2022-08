FC Viettel Hà Tĩnh vô địch Giải Bóng đá ngành TT&TT Hà Tĩnh

Giải Bóng đá truyền thống ngành TT&TT Hà Tĩnh lần thứ V được tổ chức tại Trung tâm TDTT Phú Quang với sự tham gia của 8 đội bóng: FC Sở TT&TT Hà Tĩnh; Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện - phóng viên thường trú; Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh; Liên quân Hội IT Hà Tĩnh; Viettel; FC Mobile; FC VNPT; FPT Hà Tĩnh. Đây là dịp để các đơn vị trong ngành TT&TT Hà Tĩnh giao lưu, rèn luyện sức khỏe và không ngừng thắt chặt tình đoàn kết, góp phần khích lệ phong trào luyện tập thể thao trong ngành TT&TT ngày càng phát triển.