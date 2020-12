Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Giáng sinh ở Nghi Xuân, Kỳ Anh

Trưởng ban Dân vận và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đến chúc mừng Giáng sinh tại các giáo xứ trên địa bàn Nghi Xuân, Kỳ Anh.

* Nhân dịp Giáng sinh, sáng 18/12, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã đến chúc mừng bà con Giáo xứ Cam Lâm (thôn An Phúc Lộc, Xuân Liên, Nghi Xuân).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Linh mục Thân Văn Chất nhân dịp Giáng sinh

Trò chuyện cùng linh mục Thân Văn Chất – Quản xứ Cam Lâm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp, chúc linh mục và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã thông tin một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Linh mục cùng bà con giáo dân

Theo đó, một số chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả khá; xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng; Hà Tĩnh được Thủ tướng phê duyệt đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Có được những kết quả đó là nhờ vào một phần đóng góp to lớn của các linh mục và bà con Công giáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn đến chúc mừng gia đình giáo dân Trần Đình Lương

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, linh mục cùng bà con giáo dân Giáo xứ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua chung của huyện, của tỉnh góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến chúc mừng gia đình giáo dân Trần Đình Lương - Trưởng thôn An Phúc Lộc, xã Xuân Liên. Với những hoạt động tích cực, ông Lương cùng Nhân dân đã nỗ lực xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2016.

* Nhân dịp chuẩn bị đón Noel năm 2020, sáng 18/12, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đến tặng hoa, chúc mừng Giáo xứ Kỳ Anh.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Kỳ Anh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo toàn huyện nói chung và bà con giáo dân Giáo xứ Kỳ Anh nói riêng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, các chức sắc, chức việc Giáo xứ Kỳ Anh tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đối tượng gia đình giáo dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con giáo dân phát huy tinh thần “kính chúa yêu nước”, sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết chúng sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Linh mục Lê Nam Cao - Quản hạt, quản xứ Kỳ Anh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã đến chia vui cùng bà con

Linh mục Lê Nam Cao - Quản hạt, Quản xứ Kỳ Anh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã đến chia vui cùng bà con giáo dân trong dịp lễ Giáng sinh; đồng thời hứa cùng với công đồng giáo dân, các cấp chính quyền địa phương tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đức Đồng - Vũ Viễn