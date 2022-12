Ấm nghĩa tình từ chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT ở Hà Tĩnh

Hưởng ứng Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” của BHXH Việt Nam, BHXH Hà Tĩnh đã triển khai sâu rộng trong CB-CNV, người lao động toàn ngành và vận động được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình, giúp nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với chính sách an sinh.

Những năm qua, vượt lên những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã giành được nhiều kết quả khá toàn diện. Tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa có điều kiện để tham gia BHYT; lực lượng lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp so với tiềm năng.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thiên Lộc (Can Lộc).

Trước thực tế đó, hưởng ứng chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn của BHXH Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã đồng lòng thực hiện.

Theo đó, hằng năm, mỗi cán bộ trong ngành đều ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để thực hiện chương trình. Ngoài ra, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã còn tích cực vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, một số đơn vị như ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh cũng đã tích cực vận động, huy động nguồn xã hội hóa để tặng sổ BHXH tự và thẻ BHYT cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với những nỗ lực trong triển khai thực hiện chương trình, từ năm 2020 đến nay, BHXH tỉnh đã tổ chức nhiều đợt trao tặng với gần 400 sổ BHXH và hơn 1.500 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2022 đến nay, tổng số tiền BHXH huy động được là hơn 485 triệu đồng, bao gồm tiền CCVC và người lao động BHXH tỉnh Hà Tĩnh đóng góp; nguồn các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ (qua BHXH tỉnh, BHXH các huyện thị xã).

Riêng tại lễ phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn (diễn ra ngày 23/11/2023), BHXH tỉnh đã huy động được 120 triệu đồng từ các doanh nghiệp: Vietcombank (50 triệu đồng), Bệnh viện TTH (50 triệu đồng), Dược Hà Tĩnh (20 triệu đồng).

Đại diện Vietcombank Hà Tĩnh trao hỗ trợ 50 triệu đồng tại Lễ phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH tỉnh.

Bà Dương Thị Lan Phương - Phó Giám đốc Chi Nhanh Vietcombank Hà Tĩnh cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của BHXH tỉnh, Vietcombank đã quyết định ủng hộ chương trình ý nghĩa này với mong muốn góp một phần để giúp đỡ, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh khi phải nhập viện điều trị; đồng thời hỗ trợ chi phí 3 tháng đầu tiên khi tham gia BHXH tự nguyện, từ đó giúp họ có niềm tin, tiếp tục an tâm lao động sản xuất”.

Trên cơ sở số tiền huy động được, BHXH tỉnh cũng đã tổ chức phân bổ nguồn ủng hộ để các huyện lưa chọn người có hoàn cảnh khó khăn và tiến hành trao tặng. Trong đợt 1, đã trao tặng 330 sổ BHXH và 480 thẻ BHYT. Theo đó, các hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thẻ BHYT có giá trị trong 1 năm, thời gian tính từ ngày cấp thẻ BHYT. Khi có thẻ BHYT, người dân có thể đến tất cả các cơ sở y tế để khám chữa bệnh và được thanh toán các chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định.

Anh Hoàng Văn Hoàn (phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Do hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn nên thời gian qua, tôi chưa mua được thẻ BHYT. Nay được BHXH tỉnh phối hợp với doanh nghiệp tặng thẻ tôi rất vui. Từ nay tôi đã có thể yên tâm hơn về việc chăm sóc sức khỏe để có thể phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là động lực để tôi nỗ lực tìm thêm việc làm, tăng thu nhập để có thể tự mua thẻ BHYT ngay sau khi thẻ tặng hết hạn”.

BHXH tỉnh phối hợp tặng thể BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Vũ Quang.

Cùng với cấp thẻ BHYT, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được cấp sổ BHXH tự nguyện, có giá trị từ 3 tháng đến 6 tháng phí tham gia BHXH tự nguyện.

Chị Nguyễn Thị Hiên (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Mặc dù biết khá rõ về những lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên tôi cứ chần chừ mãi chưa tham gia. Tại lễ phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, tôi may mắn được BHXH tỉnh tặng sổ BHXH. Đây là động lực để tôi cố gắng tiết kiệm nhằm chuẩn bị tài chính để tham gia trong những năm tiếp theo, giúp bản thân về già có lương hưu”.

Những cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT được trao tặng không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khoẻ khi tuổi già. Thời gian tới, chúng tôi mong nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội nhiều hơn nữa để ngày càng có nhiều người lao động được tham gia BHXH, nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT. Bà Đặng Thị Anh Hoa Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Phong Linh