Kỳ tích bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Hà Tĩnh

251 đại lý với hơn 1.200 nhân viên trên toàn tỉnh đã phát huy rất tốt năng lực tuyên truyền, vận động. Hà Tĩnh hiện có 26.495 người tham gia BHXH tự nguyện

Đặt mục tiêu vượt kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm 2020, không khí tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đã sôi nổi khắp các địa phương… Nhờ đó, BHXH Hà Tĩnh đã lập được kỳ tích trên “mặt trận” này.

Đến tận thôn để tổ chức hội nghị tuyên truyền rồi về từng tổ liên gia, từng nhà để vận động là cách làm mang lại hiệu quả cao trong thực hiện mục tiêu về BHXH tự nguyện ở Hà Tĩnh thời gian qua.

Bà Đặng Thị Anh Hoa - Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua, chưa bao giờ các con số đạt được về BHXH tự nguyện lại liên tục thay đổi như thế. Cũng chưa bao giờ, tinh thần quyết tâm trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động lại cao như thế. Kỳ tích liên tục xuất hiện ở khắp 13 huyện, thị, thành. Và, rất đáng mừng, kết quả của năm 2020 đã gần bằng 10 năm trước đó cộng lại”.

Triển khai từ năm 2008, BHXH tự nguyện là một trong những chính sách của Đảng và Nhà nước mở rộng cánh cửa tham gia mạng lưới an sinh xã hội cho người lao động tự do. Tham gia BHXH tự nguyện đồng nghĩa với việc người lao động tự do có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, khi hưởng chế độ lương hưu được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe với mức quyền lợi lên tới 95% chi phí do quỹ BHYT chi trả, được Nhà nước điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng. Khi người tham gia BHXH tự nguyện đủ 5 năm trở lên qua đời, thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất một lần.

Đa dạng hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao trong vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh chia sẻ: “Mặc dù có nhiều lợi ích như vậy nhưng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện hằng năm không nhiều. Tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh chỉ có 12.622 người tham gia. Trước tình hình đó, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã tăng cường các hình thức tuyên truyền, kích hoạt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là khơi dậy sự năng động, nhiệt tình và trách nhiệm của hệ thống đại lý.

Đến nay, 251 đại lý với hơn 1.200 nhân viên trên toàn tỉnh đã phát huy rất tốt năng lực tuyên truyền, vận động của mình. Đặc biệt, Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ 20% mức đóng hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXH tự nguyện từ 1/1/2020 đã tác động mạnh đến nhận thức, tạo thêm niềm tin của Nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là một trong những thuận lợi trong quá trình tuyên truyền, vận động. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 26.495 người tham gia BHXH tự nguyện”.

Cải cách hành chính với các thủ tục được giải quyết nhanh gọn cũng là một trong những yếu tố giúp BHXH Hà Tĩnh làm nên “kỳ tích” trong năm 2020.

Trong thành tích chung đó, nhiều địa phương đã có những nỗ lực vượt bậc, như: Hương Sơn (2.297 người), Thạch Hà (1.860 người), Cẩm Xuyên (1.451 người)… Đó cũng chính là kết quả của những sáng tạo, kiên trì trong tuyên truyền.

Ông Nguyễn Hữu Bằng - Giám đốc BHXH huyện Hương Sơn cho biết: “Nhờ liên tục đổi mới hình thức tuyên truyền như: ra tận chợ, ruộng, qua mạng xã hội, trực tiếp tại nhà… nên các đại lý của chúng tôi đã sớm thu được kết quả cao trong năm 2020. Hơn mọi con số, người dân nhiều vùng nông thôn Hương Sơn từ chỗ thụ động đã chủ động tìm gặp nhân viên đại lý để tìm hiểu và đề nghị được tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, Hương Sơn đã có 3.436 người tham gia, vượt xa kế hoạch được giao và vượt kết quả trong hơn 10 năm qua”.

Mặc dù đã đạt kết quả vượt bậc, nhưng đến nay, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người lao động chưa được tiếp cận với những lợi ích ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, không có cơ hội hưởng lương hưu khi về già. Chính vì thế, ngành BHXH đang tiếp tục nỗ lực đưa chính sách đến với người dân nhiều hơn, tiếp tục xác định phát triển BHXH tự nguyện là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch năm 2021.

Phong Linh