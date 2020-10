Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân Hà Tĩnh trong đợt mưa lớn sắp tới

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đêm nay, bão số 8 sẽ đi vào vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Trị và suy yếu thành vùng thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa diện rộng ở Hà Tĩnh từ chiều 25/10 tới sáng 27/10 với lượng mưa từ 50 - 150 mm. Từ chiều 28 - 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão (bão số 9) kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên Hà Tĩnh có mưa rất to, lượng mưa dự báo phổ biến 300 - 500 mm/đợt, cục bộ có nơi 600 - 700 mm/đợt; nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng nghiêm trọng vùng thấp trũng và khu vực đô thị.