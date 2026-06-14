"Chuột túi" Australia tạo địa chấn, đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ

Trưa 14/6, tuyển Australia có khởi đầu như mơ tại World Cup 2026 khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 ở lượt trận mở màn bảng D.
HLV Vincenzo Montella của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ trước trận đấu đã mô tả Australia là một đội bóng có tinh thần thép và tổ chức rất tốt. Ông cảnh báo rằng Australia đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công nhanh, nhấn mạnh sự cần thiết của việc Thổ Nhĩ Kỳ phải hạn chế các cơ hội phản công và tránh bị cuốn vào lối chơi mà đối thủ ưa thích.
Trên thực tế, 45 phút đầu tiên đã diễn ra đúng như đánh giá của HLV Montella nhưng điều đáng nói là Thổ Nhĩ Kỳ lại không thể khắc chế được lối chơi của đối thủ. Trước khối đội hình rất thấp của Australia, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ bất lực trong việc tìm kiếm các tình huống xâm nhập khung thành đối thủ và thường xuyên tung ra những cú dứt điểm cầu may từ ngoài vòng cấm.
Phải tới phút 26, Thổ Nhĩ Kỳ mới có cú dứt điểm đầu tiên, khi Arda Guler băng vào dứt điểm nhưng đi đúng vị trí của thủ thành Beach, người bất ngờ được bắt chính thay đội trưởng David Rayan. Và ngay sau tình huống sóng gió này, Australia chuyển đổi trạng thái khi đẩy trái bóng rất nhanh lên trên cho tiền đạo trẻ Irankunda tăng tốc loại bỏ hai hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc gần mở tỷ số trận đấu.
Dù bất ngờ nhận bàn thua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự trước khung thành Australia ngoại trừ cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm của trung vệ Bardakci đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 30. Thậm chí, Australia với những pha phản công luôn đặt hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ vào tình thế nguy hiểm, trong đó Bardakci suýt có cú đúp với cú dứt điểm rất nhanh ở phút cuối cùng hiệp 1.
Kịch bản ở hiệp 2 không khác quá nhiều, thậm chí thế trận trở nên một chiều hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ với một vài điều chỉnh nhân sự và chiến thuật đã liên tục dồn ép đội hình Australia co cụm trước khung thành đội nhà. Bàn thắng đã đến rất gần đối với đại diện châu Âu, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Beach hay một chút thiếu may mắn khiến Guler, Calhanoglu, Celik hay Yildiz không thể tìm kiếm được bàn thắng.
Ở chiều ngược lại, Australia tiếp tục chọn cách chơi với khối đội hình thấp, chấp nhận nhường hoàn thế trận cho đối thủ. Mặc dù vậy, những tình huống phản công hay các pha bóng cố định luôn tiềm ẩn rất nhiều mối lo ngại. Một trong những lần đó đã được họ chuyển hóa thành bàn nhân đôi cách biệt ở phút 75 khi tiền vệ Metcalfe thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất hiểm hóc. Chung cuộc Australia giành chiến thắng 2-0, tạo nên một trong những cú sốc tại World Cup 2026.
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