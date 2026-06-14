Qatar lần đầu có điểm tại World Cup

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Qatar tạo nên cú sốc khi cầm chân Thụy Sĩ 1-1 ở trận ra quân.

Tưởng như Breel Embolo đã mang về chiến thắng cho Thụy Sĩ với bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền trong hiệp một, song đội trưởng Boualem Khoukhi đã xuất hiện đúng lúc để đánh đầu tung lưới đối phương ở những phút cuối, giúp Qatar giành điểm số đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup.

Trên khán đài sân vận động có sức chứa gần 69.000 chỗ ngồi, người hâm mộ Thụy Sĩ chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn xuất hiện nhiều ghế trống. Trước đó, FIFA cũng phải lên tiếng giải thích về tình trạng tương tự ở trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Séc, khẳng định số lượng khán giả công bố là chính xác và nhiều người chỉ đứng ở khu vực hành lang thay vì ngồi đúng vị trí.

Được dẫn dắt bởi cựu HLV tuyển Tây Ban Nha Julen Lopetegui, Qatar suýt tạo cú sốc ngay từ đầu trận. Edmilson Junior cướp bóng từ chân Manuel Akanji rồi thoát xuống đối mặt khung thành, nhưng cú dứt điểm lại đi đúng vị trí của thủ môn Gregor Kobel.

Phía Thụy Sĩ nhanh chóng đáp trả. Dan Ndoye có hai cơ hội liên tiếp nhưng không thể tận dụng thành công. Bước ngoặt đến ở phút 13 khi trọng tài cho Thụy Sĩ hưởng phạt đền. Remo Freuler lao xuống đón pha đánh đầu của Embolo rồi bị thủ môn Mahmoud Abunada phạm lỗi trong vòng cấm. Sau thời gian dài kiểm tra VAR, quyết định được đưa ra và Embolo lạnh lùng đánh lừa Abunada phá vỡ thế quân bình.

Khoảnh khắc Khoukhi đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ ở phút 90+4.

Dù phải vào lưới nhặt bóng, Abunada vẫn có một trận đấu xuất sắc. Anh liên tiếp cứu thua trước các pha dứt điểm của Ruben Vargas và nhiều lần khiến các chân sút Thụy Sĩ nản lòng. Cuối hiệp một, cú sút của Michel Aebischer thậm chí còn bị phá ngay trên vạch vôi.

Sau giờ nghỉ, Thụy Sĩ tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng không thể gia tăng cách biệt. Granit Xhaka sút xa vọt xà, còn Embolo và Johan Manzambi đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Sự phung phí đó đã khiến đại diện châu Âu phải trả giá.

Khi trận đấu điểm phút 90+4, hậu vệ trái Homam Al Amin thực hiện quả tạt sâu vào vòng cấm. Bóng vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự Thụy Sĩ trước khi tìm đến vị trí của Khoukhi ở cột xa. Đội trưởng của Qatar bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc lưới gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng muộn màng ấy không chỉ giúp Qatar giành kết quả bất ngờ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, mà còn mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của đội bóng vùng Vịnh. Trong khi ấy, Thụy Sĩ chắc chắn sẽ tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, Qatar sẽ gặp đồng chủ nhà Canada, còn Thụy Sĩ chạm trán Bosnia & Herzegovina.