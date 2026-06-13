Mỹ vs Paraguay (bảng D World Cup 2026): Lợi thế cho chủ nhà

Tỷ lệ chiến thắng Mỹ vs Paraguay

Các mô hình dự báo quốc tế đang nghiêng nhẹ về phía Mỹ. Theo nhiều nền tảng phân tích dữ liệu trước trận đấu, xác suất chiến thắng của đội tuyển Mỹ dao động từ 48-54%, trong khi cơ hội giành 3 điểm của Paraguay nằm trong khoảng 22-33%. Tỷ lệ hòa được đánh giá ở mức 21-28%.

Một số mô hình thậm chí đánh giá đây là một trong những trận đấu cân bằng nhất ở lượt mở màn World Cup 2026, khi Paraguay sở hữu hệ số Elo rất cạnh tranh và không hề lép vế về chất lượng đội hình.

Mỹ vs Paraguay

Vì sao Mỹ được đánh giá cao hơn?

Lợi thế lớn nhất của Mỹ nằm ở việc được thi đấu trên sân nhà tại Los Angeles trong trận mở màn World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1994, đội tuyển Mỹ được hưởng lợi thế chủ nhà ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino cũng sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Christian Pulisic, Weston McKennie và Folarin Balogun. Giới chuyên môn đánh giá hàng công của Mỹ có khả năng tạo đột biến cao hơn so với Paraguay.

Ngoài ra, Mỹ đang được xếp hạng cao hơn Paraguay trên bảng phân hạng FIFA và được nhiều chuyên gia xem là ứng viên số một của bảng D.

Paraguay vẫn có cơ sở để hy vọng

Dù bị đánh giá thấp hơn đôi chút, Paraguay không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Nam Mỹ trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010 với điểm tựa là hàng phòng ngự chắc chắn. Trong vòng loại khu vực Nam Mỹ, Paraguay chỉ ghi 14 bàn sau 18 trận nhưng lại xây dựng được hệ thống phòng ngự rất khó bị đánh bại.

Nhiều mô hình Elo thậm chí xem sức mạnh tổng thể của Paraguay tương đương hoặc nhỉnh hơn Mỹ nếu bỏ qua yếu tố sân nhà. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa hai đội thực tế không quá lớn.

Bên cạnh đó, áp lực dành cho Mỹ trong trận khai mạc là rất lớn. Nếu Paraguay duy trì được sự kỷ luật chiến thuật và tận dụng tốt các cơ hội phản công, đội bóng Nam Mỹ hoàn toàn có thể giành điểm hoặc tạo nên bất ngờ.

Dự đoán Mỹ vs Paraguay

Dựa trên các mô hình dự báo, lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, Mỹ vẫn là đội có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn trong trận mở màn bảng D World Cup 2026.

Tuy nhiên, đây được dự báo sẽ là trận đấu khó khăn hơn nhiều so với những gì tỷ lệ phần trăm thể hiện. Paraguay đủ khả năng gây áp lực lên hàng thủ Mỹ và khiến trận đấu diễn ra giằng co trong phần lớn thời gian.

Những tỷ số được nhiều mô hình thống kê lựa chọn nhất là 2-1 hoặc 1-0 nghiêng về Mỹ.