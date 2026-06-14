Brazil hòa Morocco ở trận ra quân World Cup

Brazil bị cầm hòa trong trận mở màn World Cup 2026.

Brazil bước vào trận mở màn vòng chung kết World Cup 2026 với những bất ngờ ở đội hình xuất phát của HLV Carlo Ancelotti, khi bố trí Igor Thiago đá tiền đạo cắm dù trước đó nhiều đồn đoán vị trí này thuộc về Matheus Cunha. Ngoài ra, Lucas Pqaueta cũng được đá chính ngay từ đầu ở vị trí tiền đạo lệch cánh thay vì cái tên Endrick, Ederson, Rayan hay Gabriel Martinelli.

Chính cách chọn lối chơi tương đối an toàn này khiến Brazil gặp nhiều khó khăn trong cách triển khai tấn công. Thậm chí trong khoảng 15 phút đầu trận, Selecao lép vế hoàn toàn so với Morocco, khi tỷ lệ cầm bóng của họ chỉ ở mức... 32%. Chính cách chơi bị động này khiến Brazil phải trả giá bằng bàn thua ở phút 21 sau tình huống Morocco chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Sau đường chọc khe thông minh của Mazraoui, người đàn em trên hàng công là Saibari đã di chuyển thông minh và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật loại bỏ Alisson đã băng ra khỏi khu vực cầu môn để mở tỷ số trận đấu.

Bất ngờ nhận bàn thua, Brazil nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng cách chơi quá rời rạc khiến đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới không thể tạo ra cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Bono. Tuy nhiên, ở những thời khắc khó khăn nhất đẳng cấp ngôi sao đã lên tiếng đúng lúc để giúp Brazil có được bàn gỡ ở phút 32. Ở pha bóng tưởng như vô hại, Vinicius Junior đón đường chuyền lỗi của Bruno Guimaraes và có pha đảo chân đẳng cấp loại bỏ hậu vệ Morocco trước khi dứt điểm đẳng cấp vào góc xa khung thành san bằng cách biệt.

Vinicius giúp Brazil có được 1 điểm.

Quãng thời gian còn lại của hiệp đầu tiên, Brazil lấy lại được thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra quá nhiều tình huống uy hiếp khung thành Morocco ngoài cú ngã người dứt điểm đẳng cấp của Lucas Paqueta ở phút bù giờ bị thủ thành Bono bay người cản phá.

Bước sang hiệp 2, HLV Ancelotti có những điều chính nhân sự nhưng cách chơi của Brazil vẫn không tạo ra quá nhiều khác biệt. Những ngôi sao của Selecao không có được sự gắn kết và thường xuyên gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công khi Morocco chủ động lùi sâu đội hình để tổ chức phòng ngự theo khối.

Sự thận trọng trong cách chơi của Morocco cũng như việc Brazil không thể triển khai thế trận tấn công như ý muốn khiến cả hiệp đấu thứ 2 chỉ có duy nhất một cú dứt điểm trúng khung thành tới từ Raphinha ở phút 78. Phải tới 10 phút bù giờ cuối cùng mới chứng kiến thế trận cởi mở hơn, nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Và tất nhiên, với thế trận này không quá bất ngờ khi bàn thắng không thể xuất hiện, đồng nghĩa với việc hai đội phải hài lòng với kết quả hòa 1-1 trong ngày ra quân.