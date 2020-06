Doanh nghiệp Hà Tĩnh giúp công nhân “chống chọi” thời tiết khắc nghiệt

Đầu tư hàng chục triệu đồng để lắp đặt hệ thống làm lạnh trong nhà xưởng; trang bị bảo hộ lao động chống sốc nhiệt…, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang giúp công nhân “chống chọi” thời tiết khắc nghiệt.

Công ty TNHH May & Thương mại Đăng Nhật đầu tư hệ thống dàn lạnh và quạt hút công suất lớn trong nhà xưởng.

Nhiệt độ những ngày này ở Hà Tĩnh có lúc lên đến 42 độ C, không khí oi bức và bỏng rát. Thế nhưng, bước chân vào khu xưởng may của Công ty TNHH May & Thương mại Đăng Nhật (thôn Nam Thành - xã Cẩm Trung - Cẩm Xuyên) lại là cảm giác mát lạnh, dễ chịu.

Chị Hoàng Thị Hà (công nhân công ty) cho biết: “Hằng ngày, hệ thống làm lạnh, hút bụi đều đã được khởi động rất sớm nên khi chúng tôi bước vào ca làm việc là cả nhà xưởng đã mát mẻ. Nói thật, nhiều hôm hết giờ rồi mà chúng tôi vẫn cố nán lại làm việc vì không muốn bước chân ra ngoài trời”.

Được làm việc trong môi trường dễ chịu nên dù đang tất bật để kịp đơn hàng áo jacket xuất đi thị trường Mỹ, Hàn Quốc trong cuối tháng 6 này nhưng chị Hà và hơn 200 công nhân của công ty vẫn không cảm thấy quá mệt.

Công nhân đông, tập trung nhiều nguyên liệu nhưng không khí trong khu nhà xưởng vẫn mát mẻ, dễ chịu.

“Thời tiết quá nắng nóng, nhà xưởng rộng, công nhân lại đông nên chúng tôi đã đầu tư gần 50 triệu đồng lắp đặt 5 dàn lạnh, 5 quạt hút bụi công suất lớn phục vụ chị em. Việc duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống làm mát này khiến chi phí tiền điện của công ty tăng khoảng 25% so với ngày thường” - Giám đốc Công ty TNHH May và Thương mại Đăng Nhật - Phạm Văn Hiếu cho biết.

Được biết, ngoài hệ thống làm lạnh tại nhà xưởng, công ty còn lắp tấm lót tôn dày và phun nước thường xuyên lên mái nhà xưởng để cách nhiệt, chống nóng.

Làm việc liên tục ngoài trời, công nhân ngành điện luôn được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

Những ngày nắng nóng, lượng điện tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh liên tục lập kỷ lục. Đi cùng với đó là nguy cơ xảy ra sự cố, mất an toàn khiến công nhân ngành điện phải căng mình trên lưới điện, việc trang bị các biện pháp chống nóng càng được quan tâm.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Long cho biết: “Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, đặc biệt là những công nhân trực tiếp làm việc trên lưới, công ty đã trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ chống nóng, khuyến khích công nhân thay đổi giờ làm việc phù hợp để tránh nắng và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình làm việc”.

Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đến tận hiện trường làm việc trao tặng sữa, nước uống và động viên công nhân.

Cùng với đó, Công đoàn công ty cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để có phương án bố trí công việc phù hợp, trong đó, đặc biệt lưu ý đến những người có tiền sử tim mạch, huyết áp thì sẽ không bố trí làm việc quá nhiều dưới trời nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Đồng thời, cán bộ công đoàn cũng trực tiếp xuống tận hiện trường trao tặng sữa tươi, nước giải nhiệt và động viên anh chị em công nhân vượt qua thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo an toàn, cấp điện ổn định.

Không chỉ triển khai các biện pháp chống nắng nóng tại nơi làm việc, khu sản xuất, nhiều doanh nghiệp còn giúp người lao động “vượt nóng” tại nơi ở.

Khu nhà ở cho công nhân của Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha (KKT Vũng Áng) được thiết kế 2 dãy với 12 phòng ở, phục vụ nhu cầu của 30 công nhân. Dù diện tích không quá nhỏ nhưng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng "chảo lửa", phòng ở vẫn khá bức bí.

Công ty TNHH Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha trang bị điều hòa cho khu nhà ở công nhân và chi trả 100% tiền điện, nước sinh hoạt.

“Công ty đã trang bị điều hòa tại tất cả các phòng ở, mua thêm quạt điện và chi trả 100% tiền điện, nước sinh hoạt cho công nhân. Cùng với đó, nhà bếp cũng thường xuyên thay đổi thực đơn, bổ sung các món dễ ăn, bù nước để đảm bảo sức khỏe cho người lao động” - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Thị Thanh Tĩnh cho biết.

Mặc dù việc triển khai các biện pháp chống nóng tại khu sản xuất, nơi ở, nơi làm việc của công nhân sẽ khiến chi phí của doanh nghiệp tăng, tuy nhiên, đó là điều cấp thiết mà các doanh nghiệp nên làm để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay.

Kiều Minh