Đẩy nhanh tiến độ công trình đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Ninh

Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm 3 đoạn với chiều dài 68,79 km, đi qua 5 huyện, thị xã của Hà Tĩnh là: Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh. Tới nay, đoạn Xuân Hội - Thạch Khê (dài 38,35 km) và đoạn Cẩm Lĩnh - Kỳ Xuân (dài 12,24 km) đã bàn giao, đưa vào sử dụng. Khi hoàn thành toàn tuyến, đường ven biển Hà Tĩnh sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng xe cho quốc lộ 1A qua địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, tạo điều kiện khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với thiên tai. Tuyến đường cũng giúp kết nối vùng kinh tế Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình, đóng vai trò động lực xây dựng các khu kinh tế trọng điểm 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, hình thành chuỗi các khu kinh tế có sự gắn bó nhằm phát huy thế mạnh khu vực.