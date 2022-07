Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc chặng đường cuối năm

Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm máy móc hiện đại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới... là các giải pháp mà cộng đồng doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang nỗ lực để mở rộng dây chuyền sản xuất, kinh doanh, sớm đạt mục tiêu đề ra trong chặng đường 6 tháng cuối năm.

Những tháng đầu năm 2022, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giao thương kết nối trở lại, các doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội sang làm việc trực tiếp với Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (huyện Đức Thọ) để nắm bắt quy mô, năng lực sản xuất và đàm phán ký kết hợp đồng hợp tác. Theo đó, bên cạnh những đối tác truyền thống như: Philippines, Singapore, Đài Loan..., năm nay sản phẩm của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã có mặt ở các thị trường mới như: New Zealand, Thái Lan, Lào...

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Đức Thọ) vừa đưa nhà xưởng vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, được Chính phủ ưu đãi, linh hoạt về lãi suất cho vay, cộng với tỷ giá USD quý II/2022 gia tăng đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu bao bì này. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đạt kết quả ấn tượng với doanh thu 6 tháng đầu năm trên 80 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó tỷ trọng xuất khẩu chiếm 75%.

Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh chia sẻ: “Tháng 6/2022, doanh nghiệp vừa hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà xưởng diện tích hơn 3.500 m2 với tổng kinh phí đầu tư trên 20 tỷ đồng. Hiện nay, chúng tôi đang tuyển thêm 60 lao động để đáp ứng đủ dây chuyền sản xuất. Hiện nay, gần 400 lao động của doanh nghiệp đang nỗ lực, tăng năng suất để sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra trong 6 tháng cuối năm là doanh thu 110 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng tôi đang lập dự án để trình cơ quan chức năng xin mở xưởng sản xuất tại các huyện Hương Sơn, Vũ Quang nhằm tăng công suất”.

6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) tiếp tục khởi sắc với doanh thu đạt 240 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 triệu USD.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, HADIPHAR cũng có sự chuyển hướng trong chiến lược đầu tư. Một mặt, doanh nghiệp tiếp tục duy trì thế mạnh với các sản phẩm phòng chống dịch COVID-19 đã khẳng định trong hơn 2 năm qua; mặt khác chú trọng đầu tư thiết bị máy móc hiện đại, đi sâu vào nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh trên thị trường.

HADIPHAR đang nỗ lực để sớm đạt mục tiêu doanh thu 400 tỷ đồng trong năm 2022.

Ông Võ Đức Nhân - Phó Tổng Giám đốc HADIPHAR cho biết: “Năm nay, mục tiêu của đơn vị chế tạo trên 10 sản phẩm thuốc mới, chất lượng. Theo đó, doanh nghiệp chú trọng cho công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm tăng năng suất lao động. Tính riêng 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã chi gần 20 tỷ đồng để mua sắm, đầu tư thiết bị. Từ nay đến cuối năm, công ty sẽ chi khoảng 30 tỷ đồng nữa để tiếp tục nhập khẩu máy móc chuyên sâu tốc độ cao từ nước ngoài phục vụ dây chuyền sản xuất”.

Cũng theo ông Võ Đức Nhân, trong điều kiện phục hồi sau dịch bệnh, doanh nghiệp tập trung xây dựng mạng lưới phân phối thuốc gắn với chiến lược trọng tâm là mở rộng thị trường tiêu thụ vào các tỉnh, thành phía Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển thị phần ở thị trường xuất khẩu các nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia…, nỗ lực bứt phá, sớm đạt mục tiêu đã đề ra trong năm 2022 là doanh thu 400 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất gạo chất lượng cao của Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh.

Cũng duy trì đà tăng trưởng bền vững, 6 tháng đầu năm, Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh (xã Thạch Đài, Thạch Hà) đạt doanh thu khoảng 300 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lĩnh vực phân bón, do thị trường điều chỉnh về giá thành sản phẩm nên doanh thu lĩnh vực này của công ty tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ.

Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh Nguyễn Khánh Tùng, dịch COVID-19 ổn định nên hàng hoá thông thương thuận lợi hơn. Nhờ vậy, đầu năm đến nay, công ty đã tìm kiếm và mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu như: Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan...

Đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu cả gạo và phân bón của công ty hiện đã đạt khoảng 3 triệu USD. Với đà tăng trưởng trên, doanh nghiệp đang xây dựng kế hoạch đầu tư sâu vào chế biến, tập trung cho sản phẩm bột sữa gạo và cơm cháy để mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, gia tăng giá trị xuất khẩu.

Tín dụng tiếp tục “chảy mạnh” vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ở Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận, trong điều kiện mới, việc giao thương, vận chuyển hàng hóa, nhập khẩu nguyên vật liệu dễ dàng hơn trước. Ngoài ra, các ngân hàng tiếp tục ưu tiên vốn vay cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... được xem là những “cú hích” để cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh sẵn sàng trong “cuộc đua nước rút” để cán đích các mục tiêu kế hoạch đặt ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế chung của toàn tỉnh.

Thu Phương - Phan Trâm