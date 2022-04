GPMB cao tốc Bắc - Nam: Hà Tĩnh “sốt ruột” khi tiến độ bàn giao mốc thực địa của chủ đầu tư chưa như kỳ vọng

Hà Tĩnh đề nghị chủ đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn cần đẩy nhanh quá trình bàn giao hồ sơ và mốc thực địa giải phóng mặt bằng (GPMB) để địa phương chủ động triển khai công tác liên quan.

Mốc thực địa GPMB dự án được cắm tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc.

Huyện Can Lộc có 19,3 km đoạn cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi (một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua Hà Tĩnh) chạy qua địa bàn và ảnh hưởng tới 9 xã, thị trấn, gồm: Kim Song Trường, Gia Hanh, Khánh Vĩnh Yên, Thượng Lộc, Đồng Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc.

Theo thống kê, diện tích đất nằm trong ranh giới GPMB của tuyến cao tốc phải thu hồi là 190 ha (đất nông nghiệp 145 ha, đất ở 8,7 ha, còn lại là đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang, đất nuôi trồng thủy sản, đất công trình thể thao, văn hóa…), tái định cư 171 hộ (chưa tính các hộ đang ở chung với cha mẹ), di dời 139 ngôi mộ.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc Ngô Xuân Hải cho hay: Để thực hiện tốt các phần việc được giao, chuẩn bị cho khởi công dự án, cùng với thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tuyên truyền thông tin về dự án tới người dân bị ảnh hưởng, địa phương cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB.

Xã Kim Song Trường đã kiểm đếm được 190/195 hộ gia đình có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Dù nỗ lực là vậy nhưng tính đến chiều 25/4, trong 9 xã, thị trấn của Can Lộc mới chỉ có xã Kim Song Trường kiểm đếm được 190/195 hộ gia đình có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án (5 hộ còn lại đang đi vắng nên chưa thể tiến hành). Sở dĩ như vậy là do Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) - chủ đầu tư đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi chỉ mới bàn giao hồ sơ và mốc GPMB thực địa cho Hội đồng GPMB huyện Can Lộc được 1,8 km qua xã Kim Song Trường.

“Tiến độ bàn giao hồ sơ và mốc thực địa GPMB của tuyến cao tốc qua địa bàn huyện khá chậm nên dù địa phương muốn triển khai sớm việc kiểm kê, kiểm đếm diện tích đất, tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng để thực hiện công tác GPMB cũng gặp khó khăn, chưa thể tiến hành được” - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc thông tin.

Xã Nam Điền đã kiểm đếm được 3,1 ha đất nông nghiệp, 200 m2 đất ở và 1.200 m2 đất thương mại - dịch vụ ảnh hưởng dự án cao tốc trên cơ sở mốc thực địa GPMB đã nhận bàn giao.

Tương tự, huyện Thạch Hà cũng có 18,17 km cao tốc Bắc – Nam đi qua 7 xã gồm: Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Thạch Xuân, Lưu Vĩnh Sơn, Nam Điền, Thạch Ngọc và Việt Tiến, với diện tích các loại đất cần thu hồi là 150 ha, tái định cư 130 hộ dân, di dời 80 ngôi mộ.

Thời gian qua, huyện Thạch Hà đã quyết liệt triển khai các phần việc được giao như tuyên truyền chủ trương, xây dựng kế hoạch GPMB, đưa các phần đất bị ảnh hưởng bởi dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Đến ngày 25/4, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Thạch Hà tiếp nhận hồ sơ và mốc thực địa GPMB 5,8 km từ Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) – chủ đầu tư đoạn cao tốc qua địa bàn. Địa phương đã chỉ đạo các xã thực hiện tiếp xúc người dân và kiểm đếm được 3,1 ha đất nông nghiệp, 1.400 m2 đất ở và đất thương mại - dịch vụ tại xã Nam Điền.

Diện tích đất nông nghiệp ở xã Nam Điền nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho hay: Trong ngày 25/4, huyện nhận bàn giao thêm được hồ sơ và mốc thực địa GPMB dài 1,38 km ở 2 xã Thạch Ngọc và Việt Tiến. Như vậy, đến nay, huyện Thạch Hà nhận bàn giao hồ sơ và mốc thực địa GPMB cao tốc Bắc – Nam được 7,18/18,17 km.

Đánh giá công tác bàn giao hồ sơ và mốc thực địa GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà nói rằng, chủ đầu tư thực hiện phần việc khá chậm, không được như kỳ vọng mà địa phương mong muốn. Bên cạnh đó, quá trình cắm mốc thực địa GPMB ở các xã không được liền mạch, không bàn giao mốc một lần mà ngắt quãng từng đợt khiến công tác họp dân, kiểm đếm tài sản, diện tích đất bị ảnh hưởng... gặp không ít khó khăn.

Khối lượng hồ sơ và cọc thực địa GPMB mà chủ đầu tư bàn giao cho Hà Tĩnh đang đạt khá thấp.

Theo kế hoạch bàn giao mốc GPMB cho các địa phương của Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 (cùng Bộ GTVT) – chủ đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh (Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng), sẽ chia làm 3 đợt và hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Trong đó, đợt 1 bàn giao mốc GPMB các đoạn tuyến có yếu tố địa hình thuận lợi, hoàn thành trước ngày 15/3/2022; đợt 2 là các đoạn tuyến có yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp hơn, hoàn thành trước ngày 30/4/2022 và đợt 3 là đối với các đoạn còn lại, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Tuy nhiên, tính tới trước ngày 25/4 thì chủ đầu tư chỉ mới bàn giao hồ sơ được 38,11% và cắm cọc GPMB tại hiện trường đạt 16,13%.

Ban QLDA Thăng Long cắm cọc GPMB dự án cao tốc đoạn qua huyện Can Lộc.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Cường – cán bộ Văn phòng Ban QLDA Thăng Long – chủ đầu tư 2 dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng nói rằng, việc bàn giao hồ sơ và cắm cọc thực địa GPMB cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh không gặp phải khó khăn nhưng tốc độ cắm còn chậm do phụ thuộc vào cơ quan thẩm định của Bộ GTVT trong việc phê duyệt thiết kế cơ bản. Chỉ khi được phê duyệt thiết kế cơ bản của dự án thì đơn vị này mới có thể cắm cọc thực địa GPMB được.

Theo ông Cường, trong tuần này (từ 25 đến trước 30/4), đơn vị đang tiến hành cắm cọc GPMB và bàn giao mốc thực địa 20,08 km tại các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh.

“Chúng tôi cũng biết các địa phương ở Hà Tĩnh đang chờ bàn giao mốc thực địa GPMB để triển khai các công việc kiểm kê, kiểm đếm. Hiện, đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh việc cắm cọc và bàn giao cho các địa phương” - ông Nguyễn Đăng Cường thông tin.

Việc bàn giao hồ sơ và mốc thực địa GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động trong công tác GPMB.

Trong khi đó, đại diện Ban QLDA 6 - chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Vũng Áng – Bùng (có 13 km qua huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh của Hà Tĩnh) cho biết, thời gian qua, đơn vị đã bàn giao hồ sơ và mốc thực địa được 6,23 km tại xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh). Trong tuần này, đơn vị sẽ cắm và bàn giao mốc thực địa gần 7 km cho 2 địa phương để triển khai công tác GPMB.

Để đảm bảo mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11 năm nay và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023 theo yêu cầu của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng lộ trình, bàn giao dần hồ sơ và mốc GPMB tại hiện trường, tránh bàn giao dồn một thời điểm, đặc biệt là vào cuối thời hạn đợt 3 (30/6/2022) nhằm tạo điều kiện cho các địa phương triển khai kịp thời các nội dung về công tác GPMB.

Văn Đức