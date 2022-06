Hà Tĩnh có 4 địa phương về đích thu ngân sách năm 2022

Mới qua 5 tháng của năm 2022 nhưng Hà Tĩnh đã có 4 huyện hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 do Bộ Tài chính giao.

Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người dân kê khai thuế

Theo số liệu từ Cục Thuế Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm, đơn vị thực hiện thu NSNN được 4.251 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao (kế hoạch năm Bộ Tài chính giao là 6.000 tỷ đồng), đạt 54,5% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao (kế hoạch năm HĐND tỉnh giao là 7.800 tỷ đồng) và tăng thu 29% so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt 3.295 tỷ đồng).

Nhìn chung, kết quả thu ngân sách nội địa 5 tháng đầu năm của Hà Tĩnh đạt khá so với kế hoạch trên hầu hết các khu vực, khoản thu, sắc thuế; trong đó, có 7/14 sắc thuế đã hoàn thành trên 50% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao và tăng thu cao so với cùng kỳ.

Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng, qua đó góp phần đóng nộp NSNN cho địa phương. Trong ảnh: Sản xuất tại Nhà máy May xuất khẩu Appareltech ở huyện Đức Thọ.

Theo địa bàn, 13/13 huyện, thị, thành phố và Văn phòng Cục thu trên 50% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao và tăng cao so với cùng kỳ.

Đặc biệt, toàn tỉnh có 4 địa phương đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm Bộ Tài chính giao, gồm: Thạch Hà thu hơn 569 tỷ đồng, đạt 176% kế hoạch và tăng 88% so với cùng kỳ; Vũ Quang thu hơn 39 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch và tăng 122% so với cùng kỳ; Hương Sơn thu hơn 151 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch và tăng 59% so với cùng kỳ; Nghi Xuân thu hơn 193 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và tăng 79% so với cùng kỳ.

Phan Trâm