Hà Tĩnh dự kiến phối hợp Nghệ An đầu tư hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí cầu Cửa Hội

Việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh góp phần đảm bảo ATGT, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH 2 tỉnh.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở GTVT Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ phối hợp tỉnh Nghệ An triển khai phương án đầu tư dự án hệ thống chiếu sáng, trang trí cầu Cửa Hội.

Cụ thể, để đảm bảo ATGT cho người, phương tiện lưu thông qua cầu, cũng như tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, tô đậm nét văn hóa truyền thống 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của 2 địa phương thì việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng đường đầu cầu phía Hà Tĩnh dài 3,2 km và hệ thống đèn trang trí trên cầu Cửa Hội là cần thiết.

Cầu Cửa Hội có vai trò quan trọng trong phát triển KT - XH của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Về phương án đầu tư, do cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh nên UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất tách thành 2 dự án độc lập, mỗi tỉnh sẽ tổ chức thực hiện các công việc trên địa giới hành chính của mình, tính từ giữa cầu.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tỉnh Nghệ An có văn bản thống nhất chọn phương án đầu tư nêu trên để tiếp tục triển khai thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành, đồng thời cử đơn vị đầu mối để phối hợp với Sở GTVT Hà Tĩnh thống nhất triển khai phương án (cách thức triển khai hồ sơ thiết kế, phạm vi, ranh giới, công nghệ, lộ trình triển khai, quy trình vận hành…).

Việc đầu tư đầy đủ hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí cầu Cửa Hội là hết sức cần thiết.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối TX Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, trong đó 450 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Nghệ An và 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có tổng chiều dài 5,271 km, trong đó, phần cầu chính Cửa Hội dài 1,728 km, bề rộng cầu chính 18,5m và bề rộng cầu dẫn 16m. Điểm nhấn của cầu Cửa Hội là ở nhịp chính sử dụng kết cấu dây văng đúc hẫng cân bằng Extradosed – công nghệ thi công cầu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Cầu Cửa Hội được khởi công tháng 2/2019 và thông xe vào tháng 3/2021.

2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ cùng đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí cầu Cửa Hội.

Cầu Cửa Hội góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ…

Tuy nhiên, hiện nay, phần cầu chính Cửa Hội chưa được lắp đặt hệ thống đèn trang trí và phần đường đầu cầu phía Hà Tĩnh đoạn qua xã Đan Trường (huyện Nghi Xuân) chưa được xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.

Trước thực tế này, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng có đề xuất về sự cần thiết phải đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và đèn trang trí cầu Cửa Hội. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương có liên quan của 2 tỉnh đã tổ chức làm việc để soát xét các nội dung liên quan đến việc đầu tư dự án.

Chi phí đầu tư hệ thống chiếu sáng đầu cầu phía huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dự kiến 10 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các đơn vị thì tổng mức đầu tư dự án khoảng 70 tỷ đồng, gồm hệ thống điện trang trí trên cầu 60 tỷ đồng và điện chiếu sáng đầu cầu phía huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là 10 tỷ đồng.

Các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh cũng đưa ra nhiều phương án để xem xét, lựa chọn phương án phù hợp nhất, như hình thành 1 dự án đầu tư từ nguồn vốn góp của 2 tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) để giao cho cơ quan chuyên môn của 1 trong 2 tỉnh thực hiện; tách thành 2 dự án độc lập, mỗi tỉnh sẽ tổ chức thực hiện các phần công việc trên địa giới hành chính của mình, tính từ giữa cầu; đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư (do việc bổ sung hạng mục đèn trang trí và điện chiếu sáng sẽ dẫn đến tăng tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn thực hiện hạng mục bổ sung do 2 tỉnh tiếp tục góp vốn…

