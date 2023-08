Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công đạt cao hơn tỷ lệ chung của cả nước

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.200 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả nước 14,3% (cả nước đạt 34,5%).

Video: Công ty TNHH Vĩnh Phú (Lộc Hà) thi công tuyến đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê

Đây là giai đoạn nước rút để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành hợp phần hạ tầng kết nối giao thông của dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh” (nguồn vốn ADB).

Những ngày qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực để thi công theo đường găng tuyến độ. Theo kế hoạch, các gói thầu tuyến đường liên huyện Can Lộc – Hương Khê; tuyến đường An Viên – Mỹ Thành (Nghi Xuân); huyện lộ 6 (Hương Khê); tuyến đường liên huyện Can Lộc – Lộc Hà đều phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/9 tới.

Công nhân Công ty TNHH Vĩnh Phú thi công mương rãnh thoát nước tuyến đường liên huyện Can Lộc – Hương Khê.

Ông Diệp Sơn Long – Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Vĩnh Phú cho biết: “Chúng tôi thi công đoạn từ xã Thượng Lộc đến xã Điền Mỹ thuộc tuyến đường liên huyện Can Lộc – Hương Khê. Tiến độ thi công hiện đạt trên 85%. Để hoàn thành trước 30/9, thời điểm này, công ty chia làm 3 mũi, tập trung thi công phần mương rãnh thoát nước; dự kiến 2 tuần tới sẽ tiến hành rải thảm và cố gắng hoàn thành các hạng mục, bàn giao trước ngày 30/9”.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện khoảng 20 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng; trong đó có 5 dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư, 3 dự án khởi công mới và 12 dự án chuyển tiếp. Để đáp ứng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công theo đúng hợp đồng đã ký; khẩn trương làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu có hồ sơ thanh toán/tạm ứng; đôn đốc các địa phương tiếp tục bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đây là giai đoạn nước rút để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trước khi mùa mưa đến.

Ông Bùi Huy Cường – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đang đáp ứng tiến độ, triển khai đảm bảo chất lượng. Những tháng cuối năm, chúng tôi tiếp tục bám sát tiến độ các dự án, nhất là các dự án, công trình mới nhằm đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn của năm nay".

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư hiện đang đạt từ 60 - 92%. Với kết quả này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh vừa được Bộ NN&PTNT tặng giấy khen trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai dự án kè chống sạt lở ở xã Hòa Lạc (Đức Thọ).

Bà Nguyễn Thị Ánh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ban hiện đang quản lý thực hiện 42 dự án; trong đó 6 dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư và 36 dự án do tỉnh quyết định đầu tư. Để giải ngân đạt kết quả cao, Ban phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ trên từng dự án. Chúng tôi cũng giao cho các nhà thầu triển khai tăng ca, tăng mũi thi công theo đường găng tiến độ nhằm bù đắp những khối lượng công việc còn chậm”.

Xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong gần 8 tháng của năm 2023, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt để triển khai kế hoạch đầu tư công. Theo đó, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành 6 văn bản chỉ đạo; tổ chức nhiều phiên họp đánh giá và thành lập 3 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị và trực tiếp chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; đặc biệt là đôn đốc triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn. Nhờ vậy, Hà Tĩnh đạt kết quả cao trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Các nhà thầu thi công kênh Cầu Động qua huyện Vũ Quang (thuộc dự án xây dựng công trình hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang giai đoạn 2) tăng ca làm đêm để bù đắp những khối lượng thi công còn chậm tiến độ.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.200 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (8.685 tỷ đồng); đạt 44,6% trên số vốn đã phân bổ và cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả nước (cả nước đạt 34,5%), cao hơn cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 giải ngân đạt 37,4%).

Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các cấp, ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công các công trình mới, nhất là các dự án đã được giao kế hoạch vốn từ đầu năm. Chậm nhất đến ngày 30/9 phải hoàn thành công tác đấu thầu và khởi công tất cả các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn. Với các dự án đang triển khai, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc; phối hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết cho từng dự án để chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ… Các cấp, ngành cần phát động phong trào thi đua để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Bà Phùng Thị Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh

Phan Trâm - Lê Tuấn