Hải quan Cầu Treo thu ngân sách trên 400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

Tính đến thời điểm này, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã mở 8.137 tờ khai (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 301,06 triệu USD (tăng 26% so cùng kỳ năm 2020). Qua đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu nộp NSNN 405,09 tỷ đồng, đạt 270% chỉ tiêu thu NSNN được giao đầu năm 2021 (150 tỷ đồng), đạt 104% chỉ tiêu phấn đấu bổ sung được giao vào tháng 10/2021 (390 tỷ đồng) và tăng 235,32% so cùng kỳ năm 2020.