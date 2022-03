Hết tháng 2, Hà Tĩnh thu hơn 2.135 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu

2 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 2.135,6 tỷ đồng, đạt 25,27% dự toán được giao và tăng 105,72% so với cùng kỳ năm 2021.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng làm thủ tục thông quan cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Tính đến hết ngày 28/2, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã mở 2.329 tờ khai (giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 732,6 triệu USD (tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021). Qua đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu nộp NSNN 2.135,6 tỷ đồng, đạt 25,27% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao (dự toán giao thu 8.450 tỷ đồng) và tăng 105,72% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 1.038,12 tỷ đồng).

Trong tổng thu NSNN trong 2 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt 2.023,4 tỷ đồng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thu đạt 73,9 tỷ đồng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Xuân Hải thu đạt 38,2 tỷ đồng, còn lại là thu từ hoạt động kiểm tra sau thông quan và chống buôn lậu, gian lận thương mại của các đơn vị khác.

Sở dĩ thu NSNN 2 tháng đầu năm 2022 của Cục Hải quan Hà Tĩnh tăng so với cùng kỳ là do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tăng số lượng nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm có thuế như: than, dầu, quặng... Bên cạnh đó, các mặt hàng như: dăm gỗ, khoáng sản... tăng tỷ trọng xuất khẩu từ đầu năm cũng góp phần tăng thu thuế xuất nhập khẩu cho địa phương.

Tàu lớn vào “ăn hàng” tại cảng Vũng Áng

Thời gian tới, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường giám sát quản lý công tác thuế, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo quy định, nhất là quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Cục hoạt động ổn định 24/7.

Phan Trâm