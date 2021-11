Ngân hàng Hà Tĩnh tiếp vốn phục vụ nền kinh tế những tháng cuối năm

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, dư nợ toàn địa bàn đến 31/10/2021 đạt khoảng 69.932 tỷ đồng, tăng 16,06% so với cuối năm 2020. Trong đó, một số lĩnh vực tăng trưởng khá như: Tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông thôn đến 30/9/2021 đạt 25.900 tỷ đồng (tăng 21,16% so với cuối năm 2020 và chiếm khoảng 37% dư nợ toàn địa bàn); dư nợ doanh nghiệp đến 30/9/2021 đạt 23.999 tỷ đồng (tăng 16,42% so với cuối năm 2020 và chiếm trên 34% dư nợ toàn địa bàn)... Hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, từ 13/3/2020 đến 30/9/2021, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ là 803,3 tỷ đồng cho 1.246 khách hàng; miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ là 338,27 tỷ đồng cho 345 khách hàng; giảm, hạ lãi suất cho 86.311 khách hàng với số dư nợ 45.002 tỷ đồng, số tiền lãi được hạ 103,63 tỷ đồng.