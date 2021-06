Nguồn vốn huy động của các ngân hàng Hà Tĩnh tăng trưởng khá

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh, nguồn vốn huy động toàn tỉnh đến 31/5/2021 đạt 78.588 tỷ đồng (tăng 12,24% so với đầu năm và tăng 28,17% so với cùng kỳ năm trước). Đến 30/6/2021, nguồn vốn huy động của Hà Tĩnh ước đạt 79.569 tỷ đồng, tăng 13,64% so với đầu năm. Từ nguồn vốn này, các tổ chức tín dụng lại "đảo chiều”, đẩy mạnh cho vay đối với cá nhân và các thành phần kinh tế nhằm tạo động lực phát triển mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh.