Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh tín dụng vào sản xuất, kinh doanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay của Trung ương, tỉnh; tập trung tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên.

Chiều 4/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Hà Tĩnh năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, nhờ sự chỉ đạo sát sao của NHNN Việt Nam, của lãnh đạo tỉnh và sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân nên hoạt động của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 84.320 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 87.431 tỷ đồng (tăng 21,81% so với cuối năm 2021); nợ xấu chiếm 0,78% tổng dư nợ toàn địa bàn.

Ông Võ Văn Nhất - Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II: Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 11.888 tỷ đồng, tăng 1.020 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 12.441 tỷ đồng, tăng 2.165 tỷ đồng so với đầu năm.

NHNN tỉnh và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và của UBND tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn và phục hồi phát triển nền kinh tế.

Đặc biệt, chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt kết quả khả quan (dư nợ cho vay đối với các chương trình trên là 339,67 tỷ đồng, đạt 99,81% so với kế hoạch dư nợ năm 2022).

Ông Hoàng Thanh Phong - Phó Giám đốc VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh tham luận về kết quả thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN...

Năm 2022, các TCTD tích cực đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 63 tỷ đồng. Trong đó, tài trợ đỡ đầu thôn Trung Tiến (xã Điền Mỹ) và xã Điền Mỹ (Hương Khê) với số tiền 2,44 tỷ đồng.

Năm 2023, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đặt mục tiêu triển khai hiệu quả giải pháp điều hành chính sách tiền tệ; đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay vốn có hiệu quả tại địa phương; mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn tín dụng lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Kết hợp hài hoà giữa mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của các ngân hàng với việc phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Ngành phấn đấu nguồn vốn huy động tăng từ 13% trở lên so với cuối năm 2022; dư nợ tín dụng tăng từ 14 -16% so với cuối năm 2022; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới mức 2%; đảm bảo an toàn hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương những kết quả ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đạt được năm 2022. Trong năm, dư nợ tăng trưởng tốt; kịp thời thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. NHNN tỉnh triển khai tốt công tác quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; chủ động tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025...

Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng qua các năm; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 51 của HĐND tỉnh chưa cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, năm 2023, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay của Trung ương, tỉnh; có giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động để có dư địa giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng; tập trung tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên.

Tăng cường tuyên truyền về cơ chế, chính sách, đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng. Các TCTD chú trọng nâng cao năng lực để hạn chế tối đa nợ xấu; NHNN tỉnh tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các TCTD, giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Cùng đó, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán; tăng cường quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Chủ động kết nối các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh...

Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung kết luận hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung đề nghị, thời gian tới, các TCTD chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của NHNN về tiền tệ, ngoại hối, lãi suất, hoạt động ngân hàng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ các thành phần kinh tế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh huy động vốn tăng trưởng tín dụng hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao năng lực quản lý điều hành; tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay...

Thu Phương