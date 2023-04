TX Hồng Lĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp

TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang tập trung huy động nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và những dự án đã triển khai.

Ngày 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Quý I/2023, TX Hồng Lĩnh đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tình hình KT-XH trên địa bàn có bước phát triển so với cùng kỳ. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 261 tỷ đồng, tăng 20,1 % so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 578 tỷ đồng, tăng 13,1 % so với cùng kỳ; sản xuất vụ xuân đảm bảo lịch thời vụ, diện tích gieo cấy 1.583 ha, đạt 101% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được các cấp, ngành trên địa bàn thị xã quan tâm; các hoạt động an sinh xã hội triển khai kịp thời, đúng chính sách, đúng đối tượng.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023

Tính đến hết quý I, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 121 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch. Địa phương đã thu hút 1 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức 83,7 tỷ đồng (dự án khu dân cư TDP 1, phường Nam Hồng).

Thị xã đã phối hợp các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án thành lập Khu công nghiệp phía Bắc Hồng Lĩnh và Cụm công nghiệp Cổng Khánh 3, mở rộng Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục phối hợp với một số nhà đầu tư trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn.

Hội nghị đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023; đề xuất một số nhiệm vụ trong quý II.

Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng: Trong thời gian tới, đề nghị các phòng, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục hồ sơ, phê duyệt dự án đầu tư, công trình chỉnh trang đô thị đảm bảo đúng tiến độ.

Thời gian tới, TX Hồng Lĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Thị uỷ và chương trình công tác cấp ủy năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh; huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt đầu tư; tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; triển khai có hiệu quả đề án tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa tâm linh gắn với phát triển tour tuyến du lịch trên địa bàn.

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông đề nghị, các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát kế hoạch khung của năm để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đăng ký xây dựng các gương điển hình tiên tiến; hưởng ứng tích cực cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH; huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế của thị xã; tổ chức tốt Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2023.

Hằng - Oanh - Nam