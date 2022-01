10 thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trên thế giới năm 2021

Theo số liệu của Christain Aid vừa được công bố, 10 thảm họa thiên nhiên lớn nhất năm 2021 đã khiến ít nhất 1.075 người thiệt mạng, hơn 1,3 triệu người phải sơ tán khỏi nơi cư trú và gây tổn thất khoảng 170 tỷ USD, cao hơn 20 tỷ USD so với năm 2020.

Thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhật được “trao” cho cơn bão Ida càn quét nước Mỹ vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 đã gây lũ lớn tại New York và làm thiệt hại khoảng 65 tỷ USD - tổn thất lớn nhất do thiên tai tại Mỹ trong năm 2021.

Những chiếc xe chìm trong nước lũ trên một con phố ở Brooklyn, thành phố New York hồi tháng 9/2021

Thảm họa gây thiệt hại vật chất nghiêm trọng thứ hai trên thế giới là trận lũ lớn tại châu Âu vào tháng 7, ảnh hưởng đến Đức, Bỉ và các quốc gia lân cận, gây tổn thất 43 tỷ USD.

Tiếp đến là cơn bão tuyết Uri tại Mỹ vào giữa tháng 2, gây tê liệt một phần đáng kể mạng lưới điện của bang Texas và gây thiệt hại 23 tỷ USD.

Một con phố ngập lụt ở thành phố Verviers, Bỉ, gần Liege, sau khi mưa lớn và lũ lụt lịch sử hoành hành ở Châu Âu hồi tháng 7/2021

Bảy thảm họa còn lại được sắp xếp theo trật tự thời gian như sau: trận lũ lụt ở Australia vào tháng 3 đã gây thiệt hại 2,1 tỷ USD; đợt giá lạnh ở Pháp cuối tháng 4 đã tàn phá những vườn nho nổi tiếng của nước này, làm tổn thất 5,6 tỷ USD; 2 trận bão lớn vào tháng 5 là bão Yass tấn công Ấn Độ và Bangladesh (gây thiệt hại 3 tỷ USD) và bão Tauktae tấn công Ấn Độ và Sri Lanka (gây tổn thất 1,5 tỷ USD); đến tháng 7, Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề khi vừa bị bão In-fa tấn công gây tổn thất 7,2 tỷ USD và vừa chịu tác động của trận lũ lịch sử diễn ra ở tỉnh Hà Nam, gây tổn thất 17,6 tỷ USD; gần cuối năm, vào tháng 11, bang British Columbia ở Canada đã phải gánh chịu một trận lũ lớn, gây thiệt hại 7,5 tỷ USD.

Giữa tháng 12, công ty bảo hiểm Swiss Re công bố tổng thiệt hại ước tính do các thảm họa thiên nhiên gây ra trên toàn thế giới trong năm 2021 là khoảng 250 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2020. Thống kê của Swiss Re cao hơn nhiều so với thống kê của tổ chức Christain Aid 70 tỷ USD.

Tuy nhiên, những thiệt hại được liệt kê nói trên là những tính toán của các hãng bảo hiểm. Những thảm hoạ được đánh giá là gây thiệt hại nặng nề nhất đều xảy ra ở các quốc gia giàu, với cơ sở hạ tầng phát triển và có chế độ bảo hiểm tốt hơn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, hồi tháng 2/2021, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Texas khi nhiệt độ một số nơi tụt xuống -18 độ C.

Christian Aid nhấn mạnh rằng “những thảm họa khắc nghiệt, thảm khốc nhất của năm 2021 thực tế xảy ra tại các quốc gia nghèo, vốn là những quốc gia có vai trò rất nhỏ trong việc làm Trái Đất nóng lên” và hầu hết là các quốc gia không có chế độ bảo hiểm đối với những tổn thất do thiên tai gây ra.

Theo Christain Aid, riêng tại Nam Sudan, các trận lũ lụt đã khiến 800.000 người dân nước này phải di dời khỏi nơi ở. Bên cạnh đó, các thiệt hại về kinh tế không thể đánh giá được.

Theo TTXVN