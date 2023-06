260.000 người chết vì tai nạn đường sắt ở Ấn Độ trong 10 năm

Dữ liệu cho thấy một thập kỷ qua, Ấn Độ ghi nhận 260.000 người chết vì tai nạn đường sắt, song số trường hợp tử vong do va chạm tàu không đáng kể.

Vụ va chạm ba đoàn tàu ở Balasore, bang Odisha, Ấn Độ, hôm 2/6 đã khiến 288 người chết và 900 người bị thương. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất lịch sử nước này.

Sự việc một lần nữa thổi bùng lên tranh cãi về các biện pháp an toàn của cơ quan quản lý đường sắt Ấn Độ. Dữ liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB) cho thấy khoảng 260.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn tàu hỏa 10 năm qua.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Balasore, bang Odisha, Ấn Độ, hôm 2/6. Ảnh: Reuters

NCRB là cơ quan của chính phủ Ấn Độ chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu tội phạm trên cả nước.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phần lớn trường hợp tử vong do tai nạn đường sắt không phải bắt nguồn từ các vụ va chạm như sự cố hôm 2/6 mà do mọi người bị ngã khỏi tàu hoặc bị tàu đâm khi qua đường. Dữ liệu cho thấy những sự việc như vậy chiếm tới 70% số trường hợp tử vong do tai nạn đường sắt từ năm 2017 đến 2021.

Năm 2021, Ấn Độ ghi nhận gần 18.000 tai nạn đường sắt, khiến hơn 16.400 người thiệt mạng, trong đó, hơn 11.000 trường hợp do người dân bị ngã khỏi tàu hoặc va chạm với người trên đường ray". Trái lại, các vụ va chạm tàu hỏa chỉ khiến 86 người thiệt mạng và các vụ tàu trật bánh khiến 22 người chết.

Ấn Độ là quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn thứ tư thế giới, với tổng chiều dài hơn 126.000 km. Theo các chuyên gia, hệ thống này là một phần quan trọng trong lịch sử hiện đại và quá trình phát triển kinh tế của đất nước, tuy nhiên, chúng lại gặp một số vấn đề như bảo dưỡng kém hay hạ tầng xuống cấp.

Theo Print/VNE