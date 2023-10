Bangladesh: Hơn 1.000 người tử vong do dịch sốt xuất huyết

Một cựu quan chức của Bộ Y tế Bangladesh nhận định số ca tử vong do sốt xuất huyết năm nay cao hơn so với tổng số ca ghi nhận trong mọi năm trước, tính từ thời điểm năm 2000.

Ảnh minh họa. (Nguồn: news-medical.net)

Theo thống kê do Tổng cục Dịch vụ Y tế (DGHS) thuộc Bộ Y tế Bangladesh công bố ngày 1/10, tính từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do sốt xuất huyết và đây được coi là đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi lây truyền này nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.

Số liệu của DGHS cho thấy tính từ tháng 1/2023, Bangladesh xác nhận hơn 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong số này 1.006 ca tử vong.

Một cựu quan chức DGHS nhận định số ca tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay cao hơn so với số ca ghi nhận được trong mọi năm trước cộng lại kể từ năm 2000 - thời điểm quốc gia Nam Á này chứng kiến đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết đầu tiên.

Hồi tháng trước, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo dịch sốt xuất huyết hiện nay tại Bangladesh đang gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế của nước này.

Theo giới chuyên gia, giai đoạn mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm là thời điểm sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Bangladesh - vốn nằm trong số các nước có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh do muỗi lây truyền này.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện ở các vùng nhiệt đới, gây sốt cao, đau đầu, nôn, đau cơ và trong trường hợp nguy hiểm nhất gây chảy máu ồ ạt và có thể dẫn đến tử vong .

WHO cảnh báo sốt xuất huyết và các bệnh khác do virus lây truyền qua muỗi như sốt chikungunya, sốt vàng da và Zika đang lây lan nhanh và nhiều hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Theo Vietnam+