Covid-19 tới 6h sáng 23/6: Virus “trỗi dậy” ở Mỹ, Brazil chưa qua đỉnh dịch

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 128.858 trường hợp mắc COVID-19 và 3.668 ca tử vong. Số ca lây nhiễm tăng mạnh ở 20 bang nước Mỹ, trong khi Brazil báo cáo trên 7.200 ca tử vong/tuần mà vẫn chưa tới đỉnh dịch.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại San Jose de las Lajas, Cuba, ngày 18/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 23/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 9.170.758 ca, trong đó có 473.272 người thiệt mạng.

Các nước cũng ghi nhận 4.903.130 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 57.870 và 3.793.951 ca đang điều trị tích cực.

Đại dịch tiếp tục diễn biến bất thường ở những quốc gia đang tích cực mở cửa lại, trong đó làn sóng lây nhiễm chuyển dịch mạnh xuống các bang miền Nam Mỹ, Hàn Quốc thừa nhận đã rơi vào làn sóng dịch thứ hai, trong khi virus SARS-CoV-2 vẫn càn quét các nước Mỹ Latinh, Nam Á, Bắc Phi.

WHO: Tác động của dịch còn tồn tại trong vài thập kỷ

Dịch COVID-19 vẫn đang lây lan và tác động của nó sẽ còn tồn tại trong vài thập kỷ nữa. Đây là tuyên bố được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong tại hội nghị cấp cao trực tuyến ngày 22/6.

Theo ông Ghebreyesus, đại dịch COVID-19 không chỉ là cuộc khủng hoảng y tế, mà còn là cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội và ở nhiều nước là cuộc khủng hoảng chính trị. Mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới không chỉ là virus SARS-CoV-2, mà là “sự thiếu vắng tinh thần đoàn kết và lãnh đạo toàn cầu”. Người đứng đầu WHO cho rằng không thể chiến thắng đại dịch với một thế giới chia rẽ và “không ai trong chúng ta an toàn cho đến khi tất cả chúng ta được an toàn”.

Một tiệm cắt tóc mở cửa trở lại tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ: Ca lây nhiễm tăng trở lại ở 20 bang

Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới, với 2.386.521 ca mắc (tăng 29.864 ca trong 24 giờ qua) và 122.596 ca tử vong (tăng 348 ca). Hơn 20 bang của Mỹ đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại, trong bối cảnh tâm dịch đã tiến từ New York và khu vực Đông Bắc về phía Tây Nam.

Trong khi đó, sáng 22/6, đúng 3 tháng kể từ ngày thành phố New York phải áp dụng lệnh phong tỏa, hàng ngàn văn phòng, cơ quan ở đây đã mở cửa, đón người trở lại làm việc bởi thành phố New York chính thức bước vào giai đoạn 2 trong lộ trình mở lại hoạt động. Tuy nhiên, số người được phép trở lại làm việc tại công sở, khoảng 300.000 người, vẫn ít hơn nhiều so với con số người đi làm vào thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, bởi các công ty phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và hạn chế số người có mặt cùng lúc trong không gian trong nhà.

Hệ thống tàu điện ngầm, trước đây vốn là phương tiện di chuyển phổ biến và thuận lợi của người dân New York, hiện vẫn khá vắng khách bởi tâm lý e ngại nhiễm bệnh trên các phương tiện công cộng. Hiện tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS- CoV-2 ở thành phố New York là khoảng 1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 60% hồi đầu tháng Tư.

Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở Manaus, Brazil ngày 20/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Brazil chưa đạt đỉnh dịch, trên 7.200 ca tử vong/tuần

Brazil hiện ghi nhận 1.106.470 ca mắc, tăng tới 19.480 ca trong 24 giờ qua, và 51.271 ca tử vong, tăng 612 ca. Dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc mới và tử vong liên tục ở mức cao trong thời gian qua, song giới chuyên gia nhận định dịch vẫn chưa đạt đỉnh ở Brazil, thậm chí có ý kiến cho rằng quốc gia Nam Mỹ có thể sẽ vượt Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới vào cuối tháng 7.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Brazil, trong vòng một tuần từ 15 - 21/6, quốc gia này ghi nhận 7.285 ca tử vong do COVID-19, tức trung bình trên 1.000 người chết mỗi ngày.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới một bệnh viện ở bang Para, Brazil ngày 25/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện bệnh dịch cũng đang tăng tốc độ lây lan ở khu vực Mỹ Latinh, với Mexico, Peru và Chile là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mexico đã ghi nhận 180.545 ca mắc (tăng 5.343 ca trong 24 giờ qua) và 21.825 trường hợp tử vong (tăng 1.044 ca). Trong khi đó, con số tử vong ở Peru đã lên tới 8.223 ca trong bối cảnh nước này đã mở lại các trung tâm thương mại trong ngày 22/6 sau 99 ngày phong tỏa. Peru hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao thứ 2 tại Mỹ Latinh, sau Brazil.

Bộ Y tế Chile cùng ngày cho biết số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 246.963 người, tăng thêm 4.608 trường hợp trong 24 giờ qua, trong đó có 4.502 người tử vong. Như vậy, Chile đã vượt qua Italy và gần bằng với Tây Ban Nha về số ca mắc COVID-19. Một điểm đáng chú ý nữa Chile chỉ có 18 triệu dân, trong khi Italy có 60 triệu dân và Tây Ban Nha có 47 triệu dân. Bộ trưởng Y tế Chile cho biết chính phủ nước này đã phải áp dụng trở lại biện pháp cách ly bắt buộc tại 3 tỉnh.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Caracas, Venezuela, ngày 3/6/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đức: Chỉ số lây nhiễm tăng vọt; kinh tế trên đà phục hồi

Tại châu Âu, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) thông báo chỉ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức đã tăng vọt vào những ngày cuối tuần, lên mức 2,88, trong khi chỉ số trung bình 7 ngày tăng lên mức 2,03. Để khống chế được dịch bệnh, Đức cần chỉ số lây nhiễm ở mức dưới 1. Chỉ số 2,88 nghĩa là cứ 100 người nhiễm virus sẽ có thêm 288 người nhiễm.

Đức đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra và hiện đang trên đà phục hồi. Đây là tuyên bố của Thống đốc ngân hàng trung ương Đức Jens Weidmann. Theo ông Weidmann, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã trải qua những tháng cuối cùng của cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần Hai, song sau khi trải qua sự sụt giảm lớn, kinh tế đang dần phục hồi trở lại. Thống đốc Weidmann cũng ủng hộ các bước đi chưa từng có tiền lệ của chính phủ nước này nhằm giải cứu nền kinh tế cũng như bảo vệ các công ty và việc làm.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 18/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Đức đã khiến dư luận “choáng váng” khi công bố gói cứu trợ, trị giá 1.100 tỷ euro (khoảng 1.230 tỷ USD) để thực hiện các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người lao động . Tiếp đó, đầu tháng này, Berlin cho biết sẽ “bơm” thêm 130 tỷ euro vào các chương trình khác nhau, trong đó có cắt giảm thuế giá trị gia tăng, để kích thích nền kinh tế.

Pháp: Dỡ bỏ phong toả từ 22/6

Pháp đã từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 11/5 và sẽ bước vào giai đoạn mới dỡ bỏ phong tỏa kể từ ngày 22/6. Theo đó, các rạp chiếu phim, sòng bài sẽ mở cửa trở lại. Các sự kiện thể thao thu hút không quá 5.000 người tham dự sẽ được phép tổ chức.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết dịch COVID-19 đang lây lan nhanh hơn trong vòng 10 ngày qua tại Guyana, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp và chính phủ không loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa mới tại đây. Thông báo cũng nêu rõ Chính phủ Pháp sẽ tăng cường thêm nhiều nguồn lực nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh tại vùng lãnh thổ Guyana.

Một nhà hàng ở Paris sử dùng màn chắn nhựa phòng lây nhiễm COVID-19 cho khách hàng. Ảnh: THX/TTXVN

Anh: Lắp đặt máy bán khẩu trang tự động

Những ngày này, người dân thủ đô London của Anh có thể dễ dàng tìm mua khẩu trang tại các máy bán hàng tự động được lắp đặt ở các ga tàu điện ngầm, trung tâm thương mại và nhiều địa điểm đông người khác. Việc lắp đặt các máy bán khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng gia tăng của người dân, trong bối cảnh Chính phủ Anh đang từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 và quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng từ ngày 15/6.

Số ca nhiễm tại Nga tiếp tục tăng mạnh, Tây Ban Nha cân nhắc đón du khách quốc tế

Ngày 22/6, Nga cho biết trong 24 giờ qua, đã ghi nhận thêm 7.600 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 592.280 ca. Số ca tử vong tăng thêm 95 người, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 8.206 người.

Trong khi đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo trong tuần này, Tây Ban Nha sẽ quyết định xem du khách từ nước nào bên ngoài châu Âu có thể được nhập cảnh vào nước này, trong bối cảnh Tây Ban Nha đang hoan nghênh du khách từ các nước láng giềng để phục hồi ngành du lịch vốn chịu tác động mạnh bởi dịch COVID-19.

Hiện tại biên giới giữa các nước trong EU đã được mở với phần lớn các biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ, giúp hàng nghìn người Pháp có thể sang Anh từ ngày 21/6 để mua thuốc lá và rượu với giá rẻ hơn. Tây Ban Nha là quốc gia hút khách du lịch nhiều thứ hai thế giới, với 20% trong 80 triệu du khách tới nước này là từ Anh. Khoảng 400.000 người Anh hiện đang sở hữu nhà ở Tây Ban Nha.

Công viên Disneyland Paris thông báo mở cửa lại từ 15/7. Ảnh: CNN

New Zealand gia hạn lệnh cấm tàu du lịch lữ hành

Chính quyền New Zealand ngày 22/6 đã gia hạn lệnh cấm các tàu du lịch lữ hành tới nước này và siết chặt hơn các điều kiện cho phép du khách rời khỏi khu cách ly sau khi nước này ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới liên quan tới khách du lịch nước ngoài.

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới dỡ bỏ toàn bộ các lệnh phong tỏa sau khi tuyên bố không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 mới nào ở nước này, tuy nhiên trong những ngày gần đây, quốc gia trên đã ghi nhận một số ca mắc mới.

Trong khi đó, Australia đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 đợt hai, sau khi bang Victoria - tiểu bang đông dân thứ hai của nước này – ghi nhận 116 ca bệnh mới chỉ trong vòng một tuần qua. Sáng 22/6, Bộ trưởng Y tế bang Victoria Jenny Mikakos tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn bang này thêm 4 tuần, đến ngày 19/7.

Cảnh vắng vẻ tại Sydney, Australia, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện mới chỉ có 3 trong 7 tiểu bang của Australia mở cửa ranh giới đi lại trong nước. Các tiểu bang khác có kế hoạch mở cửa trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến các ca mắc mới tại bang Victoria khiến chính quyền các tiểu bang còn lại phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Ấn Độ: Tăng mạnh số ca lây nhiễm mới

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 lên tới 13.540 trường hợp trong 24 giờ qua, khiến tổng số ca bệnh tăng lên 440.450, trong đó có 14.015 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ duy trì mức thấp khi so với những nước có số lượng ca mắc tương tự, tuy nhiên giới chuyên gia y tế lo ngại các bệnh viện của nước này sẽ quá tải do số ca mắc tăng nhanh.

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày 22/6, nhà chức trách Iran cho biết đã xác nhận thêm 2.573 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 207.525 ca. Đến nay, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 9.742 người tại Iran sau khi có thêm 119 ca tử vong. Tổng cộng 166.427 bệnh nhân bình phục và xuất viện, trong khi 2.898 ca vẫn đang được điều trị và chăm sóc tích cực.

Trung Quốc: Bắc Kinh tăng cường xét nghiệm

Ngày 22/6, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và xét nghiệm quy mô lớn tại các công trường của Bắc Kinh sau khi phát hiện 3 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 2 công trường của thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện Ủy ban Phát triển Nông thôn-Đô thị và Nhà ở của thành phố Bắc Kinh thông báo nhà chức trách đã kiểm tra 435 dự án tại thành phố và phong tỏa 2 công trường ghi nhận các ca mắc COVID-19. Các cơ quan y tế cũng tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho 1.622 người từng đến hoặc tiếp xúc với những người có liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Tân Phát Địa.

Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào một khu vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Trung tâm bảo vệ sức khỏe (CHP) của Hong Kong thông báo thêm 30 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại vùng lãnh thổ này lên 1.161 ca. Đây là con số nhiễm mới cao nhất tính theo ngày kể từ hôm 3/4, qua đó nâng tổng số ca bệnh tại vùng lãnh thổ này lên 1.161. Toàn bộ 30 ca đều có lịch sử đến từ Pakistan và Philippines.

Hàn Quốc đã rơi vào làn sóng COVID-19 thứ 2

Ngày 22/6/2020, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) xác nhận nước này đã rơi vào làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 2 và kêu gọi nâng cao cảnh giác đối với nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. KCDC cho biết Hàn Quốc cùng ngày ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới COVID-19, gồm 11 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca nhiễm lên 12.438 người. Trước đó, ngày 20 và 21/6 nước này lần lượt ghi nhận thêm 67 và 48 ca nhiễm mới trong ngày.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại một trường học ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Đông Nam Á, Thái Lan đánh dấu ngày thứ 28 liên tiếp không ghi nhận thêm trường hợp COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan Taweesilp Visanuyothin cho biết cột mốc 28 ngày đối với lây nhiễm trong cộng đồng là quan trọng vì 4 tuần được cho là khoảng thời gian tối đa để virus gây bệnh COVID-19 có thể tồn tại trong cơ thể một người mà không biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Thái Lan không thể hạ thấp cảnh giác vì chỉ một ca COVID-19 nhập khẩu cũng có thể làm bùng nổ dịch bệnh ở trong nước.

Người dân mua sắm tại một chợ thực phẩm ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Malaysia thông báo đã ghi nhận thêm 15 ca mắc, trong đó có 2 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 8.587 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Malaysia hiện duy trì ở mức 121 ca. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện tại nước này tăng thêm 21 ca lên 8.177 ca, chiếm 95,2% tổng số ca mắc.

Trong khi đó, Bộ Y tế Indonesia đã công bố thêm 954 ca nhiễm mới COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 46.854. Bộ này cũng thông báo thêm 35 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 2.500 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo phát hiện 630 ca nhiễm mới COVID-19 đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Philippines lên 30.682. Số ca khỏi bệnh cũng tăng lên 8.143 sau khi có thêm 250 bệnh nhân khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong tại Philippines cũng tăng lên 1.177, sau khi có thêm 8 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một cửa hiệu cắt tóc ở Manila, Philippines, ngày 7/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Trung Đông - Bắc Phi , Bộ Y tế Ai Cập thông báo đã ghi nhận thêm 87 ca tử vong do bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này ở Ai Cập lên đến 2.193 ca.

Ai Cập cũng ghi nhận thêm 1.475 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Bắc Phi này lên 55.233 ca. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới ở nước này tăng liên tục và đều ở mức trung bình trên 1.000 người/ngày.

Tính đến nay, Ai Cập đã có tới 87 bác sĩ tử vong do COVID-19 sau khi có thêm 6 bác sĩ tử vong trong 2 ngày vừa qua.

Mặc dù Ai Cập đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, số ca nhiễm mới ở nước này vẫn tăng nhanh trong những ngày gần đây. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry mới đây đã lên tiếng kêu gọi quốc tế tạo điều kiện để cho phép tiếp cận các công nghệ mới về phát hiện bệnh hoặc phát triển vaccine mới và điều trị cho bệnh nhân của tất cả các nước, đặc biệt các nước châu Phi, với giá cả hợp lý.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Cairo, Ai Cập, ngày 15/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, một số nước ở Trung Đông như Iraq, Israel và Saudi Arabia ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh. Cụ thể, Iraq thông báo có thêm 1.808 ca nhiễm mới và 67 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 32.676 ca, trong đó có 1.167 ca tử vong. Tại Israel , tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 21.082 ca, sau khi có thêm 304 ca nhiễm mới, trong đó có 307 ca tử vong. Saudi Arabia ngày 22/6 thông báo có thêm 3.393 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 161.005 ca. Trong khi đó, số ca tử vong đã lên tới 1.307 ca sau khi có thêm 40 ca tử vong mới...

Theo Thu Hằng/Báo Tin tức