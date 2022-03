Không có dấu hiệu sự sống tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

Vài giờ sau khi giới chức Trung Quốc xác nhận chiếc máy bay Boeing 737 của hãng China Eastern, mang số hiệu MU5735, chở theo 132 người đâm vào vách núi ở tỉnh Quảng Tây chiều 21/3, các nhân viên cứu hộ đến nay vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân ở trường.

Tuy nhiên, Reuters dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc xác nhận không có dấu hiệu của người còn sống sót. Thi thể các nạn nhân cũng chưa được thu thập đầy đủ do chiếc máy bay đã vỡ nát sau khi rơi xuống.

Chiếc phi cơ có tuổi đời 6 năm, gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay từ thành phố Côn Minh ở tỉnh Vân Nam đi thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Hãng China Eastern cho biết họ rất đau lòng trước vụ việc, nhưng đến nay vẫn chưa thông báo rõ số người thiệt mạng. Một số nguồn tin ban đầu khẳng định số người trên máy bay là 133, nhưng giới chức Trung Quốc xác nhận chỉ có 132 người.

Một mảnh vỡ máy bay tại hiện trường. Ảnh: China News

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không FlightRadar24 chỉ ra rằng, máy bay bất ngờ bổ nhào khi đang ở độ cao gần 9.000m vào khoảng 14h20, hơn một giờ từ lúc cất cánh. Sau 2 phút 15 giây, chiếc máy bay chỉ còn cao độ khoảng 2.700m, rồi mất liên lạc ở độ cao 1.000m.

Theo hình ảnh từ một video do camera an ninh ghi lại, chiếc máy bay gần như đã lao thẳng xuống đất. Hình ảnh hiện trường do truyền thông đăng tải cho thấy, phần thân chiếc máy bay bốc cháy dữ dội, với một số mảnh vỡ nằm cách xa nhau.

Rất ít cơ hội tìm thấy ai đó trên chiếc máy bay còn sống. Ảnh: ITN

Hãng tin Jimu News dẫn lời một người dân địa phương tại hiện trường vụ tai nạn tiết lộ, xác chiếc máy bay đã gây ra đám cháy, thiêu rụi cây cối trước khi lực lượng cứu hỏa địa phương dập tắt phần lớn ngọn lửa.

Hàng trăm nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường, trong khi những người dân ở ngôi làng gần nơi máy bay rơi cũng chạy đến hỗ trợ nỗ lực cứu hộ. “Tất cả mọi người đều chạy về phía ngọn núi đó”, Tang Min, một cư dân địa phương nói.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ. Ông cũng yêu cầu giới chức khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo CAND