Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái

Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái tàng hình Predator để tiêu diệt Abdul Hamid al-Matar, người được coi là thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda, ở Tây Bắc Syria.

Máy bay không người lái Predator của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đây là thông tin do Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đưa ra. Quân đội Mỹ tuyên bố, không có dân thường nào bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái .

Phát ngôn viên CENTCOM, Thiếu tá John Rigsbee, cho biết trong một tuyên bố vào tối 22/10: “Chúng tôi không ghi nhận dấu hiệu về thương vong dân sự do hậu quả của cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay MQ-9”.

Theo ông Rigsbee, Mỹ thực hiện cuộc tấn công ở Suluk, một thị trấn ở phía Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Suluk là một trong khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát.

Đại diện CENTCOM tuyên bố, việc “loại bỏ” al-Matar, thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda, sẽ “làm gián đoạn khả năng của tổ chức khủng bố này trong việc âm mưu và thực hiện các cuộc tấn công trên toàn cầu, đe dọa công dân Mỹ, các đối tác của Mỹ và những người dân vô tội”.

Theo quân đội Mỹ, al-Qaeda “sử dụng Syria như một nơi trú ẩn an toàn để tái thiết, phối hợp với các chi nhánh quốc tế và lên kế hoạch cho những hoạt động ở nước ngoài” cũng như “một cơ sở cho các mối đe dọa xâm nhập vào Syria, Iraq và hơn thế nữa”.

Thị trấn Suluk, giống như các khu vực khác mà al-Qaeda đang hoạt động ở Syria, không thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Damascus. Khu vực này được kiểm soát bởi các chiến binh từng được Mỹ và đồng minh hậu thuẫn, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên của NATO.

Đầu tháng 10 này, CENTCOM cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác đã giết chết thủ lĩnh al-Qaeda Salim Abu-Ahmad trên một đoạn đường cao tốc ở tỉnh Idlib, cũng do các tay súng chống chính phủ kiểm soát.

Tại tỉnh Idlib, vào tháng 10/2019, lính biệt kích của Mỹ đã theo dõi và tiêu diệt trùm khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, gần một năm sau khi toàn bộ lãnh thổ do IS chiếm đóng được tuyên bố giải phóng.

Tin liên quan: Taliban đột kích hang ổ IS Taliban tấn công vào hang ổ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền bắc Afghanistan, tiêu diệt và bắt một số tay súng.

Theo VTV