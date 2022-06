Nga “đại hạ giá” than đá, Ấn Độ mua ồ ạt

Khối lượng than đá Ấn Độ nhập từ Nga đã tăng đột biến trong mấy tuần gần đây sau khi các nhà buôn Nga giảm giá tới 30%.

Vận chuyển than tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Trích dẫn các số liệu chưa được công bố của Chính phủ Ấn Độ, Hãng tin Reuters cho biết, lượng than và các sản phẩm liên quan than Nga mà Ấn Độ mua đã tăng hơn 6 lần trong giai đoạn từ ngày 25-5 đến 15-6 so với 20 ngày trước đó.

Nguồn tin của Reuters cho biết, các chi nhánh nước ngoài của những nhà buôn than Nga như Suek AG, KTK và Carbo One đã giảm giá 25-30%. Điều này dẫn tới việc nhiều nước ồ ạt mua than với số lượng lớn để phục vụ các công ty nhiệt điện và sản xuất ximăng.

Theo tính toán của Reuters, Ấn Độ đã mua trung bình 16,55 triệu USD than của Nga mỗi ngày trong ba tuần từ ngày 25-5 đến 15-6. Con số này cao gấp đôi so với mức trung bình 7,71 triệu USD/ngày mà nước này mua trong vòng 3 tháng tính từ khi Nga đưa quân vào Ukraine.

Liên minh châu Âu, một trong các điểm đến chính của than đá và dầu mỏ Nga, đã cấm nhập khẩu hai mặt hàng này trong nỗ lực gây sức ép lên Matxcơva trong vấn đề Ukraine.

Việc các nước phương Tây nói không với than đá từ Nga vô hình trung đã giúp Ấn Độ mua được than giá rẻ dù chi phí vận chuyển cao hơn than từ các nước khác.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cũng đang tăng công suất sau khi lượng dầu thô giá rẻ của Nga chảy ngày càng nhiều về nước này.

Dữ liệu theo dõi tàu bè Refinitiv Eikon ước tính Ấn Độ ​​sẽ tiếp tục mua với số lượng lớn than của Nga trong tháng 6, với mức nhập khẩu dự kiến ​​là nhiều nhất trong ít nhất 7 năm rưỡi qua.

Bộ Thương mại Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ và phía Nga chưa lên tiếng phản hồi khi được hỏi về các số liệu trên, theo Reuters.

New Delhi thể hiện thái độ thận trọng và không đứng cùng các nước phương Tây trong việc lên án hay trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Giới chức Ấn Độ cũng biện minh việc mua hàng hóa của Nga là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp và cho rằng việc dừng hoạt động đột ngột sẽ làm tăng giá thế giới, gây tổn hại cho người tiêu dùng.

Theo tuoitre.vn