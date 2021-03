Nguy cơ xảy ra nhiều đợt nắng nóng chết người ở khu vực Nam Á

Theo nghiên cứu mới, nếu không kiểm soát được tình trạng ấm lên toàn cầu, nguy cơ tình trạng nền nhiệt ở mức gây chết người ở khu vực Nam Á có thể tăng gần gấp ba lần.

Nông dân Ấn Độ dưới nắng nóng tại Hyderabad. (Nguồn: AFP)

Theo một nghiên cứu của Liên minh Địa vật lý Mỹ công bố trong tuần này, các đợt nắng nóng gây chết người ở Nam Á có thể xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai nếu không kiểm soát được tình trạng ấm lên toàn cầu , với nguy cơ tình trạng nền nhiệt ở mức gây chết người ở khu vực này có thể tăng gần gấp ba lần.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng nguy cơ này có thể giảm một nửa nếu các nước trên thế giới đáp ứng mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu nhằm hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trong một tuyên bố, nhà khoa học về khí hậu Moetasim Ashfaq thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (Mỹ), tác giả nghiên cứu, nêu rõ: “Tương lai dường như không sáng sủa cho Nam Á, nhưng có thể tránh được điều tồi tệ nhất bằng cách kiềm chế sao cho mức tăng nhiệt độ Trái Đất càng thấp càng tốt.”

Theo ông, với nhiệt độ Trái Đất đã tăng hơn 1 độ C, khu vực này không có sự lựa chọn nào khác là phải tập thích nghi ngay từ bây giờ chứ không phải trong tương lai.

Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, để hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng dưới 2 độ C, lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất ấm lên vào năm 2030 phải giảm khoảng 45% so với mức của năm 2010. Đây là mục tiêu cao hơn trong Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu .

Tuy nhiên, một báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng trước cho biết theo các kế hoạch cập nhật về giảm khí thải mà ít nhất 75 quốc gia đã đệ trình trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc ( COP-26 ) vào tháng 11 tới, hầu như không có tiến triển trong việc cắt giảm mạnh lượng khí thải cần thiết để đáp ứng được mục tiêu giảm lượng khí thải toàn cầu.

Một lái xe taxi ở Kolkata. (Nguồn: AFP)

Nghiên cứu mới đã sử dụng mô phỏng về khí hậu và ước lượng mức tăng trưởng dân số để đưa ra dự báo số người có thể gặp nguy cơ căng thẳng về nhiệt khi nhiệt độ Trái Đất tăng từ 1,5-2 độ C.

Nghiên cứu cũng xem xét “nhiệt độ bầu ướt,” được xác định bằng nhiệt kế có bầu thủy ngân được thấm ướt nước để ước tính ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm và phản ánh chính xác những gì con người trải qua vào một ngày nóng nực.

Các chuyên gia y tế và các nhà khoa học cho rằng ở nhiệt độ bầu ướt 32 độ C là không an toàn đối với người lao động và khi lên đến 35 độ C, cơ thể không còn có thể tự làm mát. Nếu nhiệt độ Trái Đất ấm lên 2 độ C, số người ở Nam Á phơi nhiễm mức nhiệt không an toàn có thể tăng gấp hai lần, thậm chí gần gấp ba lần khi nhiều người phải chống chọi với nắng nóng chết người.

Tại khu vực Nam Á, nơi sinh sống của 1/4 dân số thế giới, các đợt nắng nóng có thể ảnh hưởng lớn tới năng suất lao động của người nông dân tại các vùng trồng ngũ cốc như bang Tây Bengal và Uttar Pradesh ở Ấn Độ, bang Punjab và Sindh ở Pakistan.

Trong khi đó, tại các thành phố chật chội đông đúc như Karachi, Kolkata, Mumbai và Peshawar, người lao động cũng có thể bị ảnh hưởng, nhất là những người không có khả năng mua máy điều hòa nhiệt độ.

Pakistan và Ấn Độ đã hứng chịu các đợt nắng nóng gây chết người, trong đó một đợt nắng nóng vào năm 2015 đã khiến khoảng 3.500 người tử vong.

Theo TTXVN/Vietnam+