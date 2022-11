Nhìn lại những vụ giẫm đạp gây thương vong lớn trên thế giới

Tối 29/10, vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở quận Itaewon của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã khiến ít nhất 151 người thiệt mạng. Cùng nhìn lại các vụ giẫm đạp gây thương vong lớn trên thế giới.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ các nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tối 29/10, hàng chục nghìn người đã tham gia lễ hội Halloween tại khu vực quận Itaewon của thủ đô Seoul (Hàn Quốc), gây ra một vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến ít nhất 151 người thiệt mạng (trong đó có 19 người nước ngoài) và 82 người khác bị thương.

Các nhà chức trách cho biết số người chết có thể còn tăng thêm và phần lớn các nạn nhân ở độ tuổi 20.

Truyền thông địa phương cho biết khoảng 100.000 người đã đổ xô đến các đường phố ở Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Đây là lễ hội lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây ở Hàn Quốc sau khi các hạn chế nhằm phòng chống dịch COVID-19 được nới lỏng.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tiến hành các cuộc họp khẩn để ứng phó sau vụ giẫm đạp kinh hoàng này. Phát biểu trong một cuộc họp, ông Yoon Seok Yeol yêu cầu các cơ quan nhanh chóng kiểm tra sự an toàn và có các biện pháp an toàn để các lễ hội Halloween được tổ chức trên toàn quốc một cách có trật tự.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã bày tỏ sự đau buồn khi chứng kiến thảm họa giẫm đạp xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Ông gửi lời chia buồn tới các gia đình có nạn nhân thiệt mạng và mong muốn những người bị thương sớm bình phục. Ông cũng tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok Soo thì đã khẩn trương chỉ đạo các bộ liên quan “cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong”. Ông yêu cầu người đứng đầu Bộ An toàn Công cộng và An ninh, Cơ quan cứu hộ nhanh chóng đánh giá thiệt hại do thảm kịch gây ra.Còn Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon thì đã yêu cầu thành lập lực lượng điều tra càng sớm càng tốt và nhanh chóng xử lý vụ việc.

Trong khi đó, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Anh Rishi Sunak… đã gửi lời chia buồn với Hàn Quốc sau vụ giẫm đạp gây thương vong thảm khốc trên. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đang theo dõi sát vụ việc, sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Các vụ giẫm đạp gây thương vong lớn trên thế giới

Ngày 1/10/2022 tại Indonesia: Hơn 130 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp và bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia. Vụ việc xảy ra sau khi trận thi đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc tối 1/10 với tỷ số 2-3, do thất vọng vì đội nhà thua cuộc, các cổ động viên của đội Arema FC đã lao vào sân, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để kiểm soát tình hình, dẫn đến việc đám đông giẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở.

Chuyển người bị thương trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Malang, Đông Java, Indonesia, tối 1/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, khi thảm họa xảy ra, các nhân viên an ninh làm việc tại sân vận động đã không có ý thức được việc hơi cay bị cấm sử dụng tại các trận thi đấu bóng đá. Do đó, hơi cay đã được sử dụng một cách cẩu thả và các nhân viên an ninh đã dùng những biện pháp quá mức. Hơn nữa, do các cửa ra vào sân vận động chật hẹp còn lượng khán giả thì lại quá đông nên điều này càng khiến hậu quả vụ việc trở nên nặng nề hơn. Ít nhất 6 người, trong đó có 3 cảnh sát đã bị buộc tội liên quan thảm kịch này.

Ngày 7/1/2020 tại Iran: Vụ giẫm đạp khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 213 người bị thương tại đám tang vị tướng hàng đầu của Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tháng 9/2015 tại Saudi Arabia: Một vụ giẫm đạp đẫm máu xảy ra tại Arab Saudi khiến gần 770 người thiệt mạng. Đây được coi là vụ giẫm đạp gây thương vong lớn nhất trong lịch sử các cuộc hành hương thường niên của người Hồi giáo. Nguyên nhân vụ thảm họa trên là do một số lượng lớn người hành hương xô đẩy, chen lấn nhau.

Ngày 22/11/2010 tại Campuchia: Một vụ xô đẩy, giẫm đạp trong đám đông xảy ra tại Đảo Kim Cương, Phnom Penh (Campuchia), cướp đi sinh mạng của ít nhất 345 người, trong đó có 240 phụ nữ, và hơn 750 người bị thương.

Ngày 30/9/2008 tại Ấn Độ: Một vụ giẫm đạp xảy ra ở ngôi đền Chanmunda Devi tại thành phố Jodhpur thuộc bang Rajasthan, Miền Tây Ấn Độ khiến ít nhất 168 người thiệt mạng và 100 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi có thông tin giả rằng có bom tại ngôi đền khiến nhiều người hoảng sợ và giẫm đạp lên nhau.

Ngày 3/8/2008 tại Ấn Độ: 145 người chết và 48 người bị thương trong vụ hoảng loạn khi hàng chục nghìn người hành hương đang tham dự một lễ hội tại khu vực Đền Naina Devi ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp này là do có tin đồn xảy ra lở đất.

Tháng 1/2006 tại Saudi Arabia: Những người hành hương đến Mecca cố chen lên cầu Jamarat đã gây ra một vụ giẫm đạp, làm 362 người thiệt mạng và 280 người bị thương.

Ngày 31/8/2005 tại Iraq: Gần 1.000 người hành hương Hồi giáo dòng Shite bị giẫm đạp đến chết và chết chìm trên sông Tigris sau khi xảy ra tình trạng hoảng loạn trước tin đồn về một vụ đánh bom tự sát ở Baghad.

Tháng 1/2005 tại Ấn Độ: Một vụ xô đẩy, giẫm đạp tại Đền Mandhar Devi ở bàng Maharashtra làm 300 người thiệt mạng. Thảm họa xảy ra do những người hành hương hoảng loạn sau khi xảy ra một vụ chập điện gây cháy lớn ở dãy cửa hàng nằm dọc theo đường dẫn lên đền.

Ngày 1/2/2004 tại Saudi Arabia: Khoảng 250 người chết trong một vụ xô đẩy giẫm đạp nhau khi đi hành hương ở Mina (Saudi Arabia).

Ngày 9/4/1998 tại Saudi Arabia: 118 người hành hương bị giẫm đạp đến chết và hơn 180 người khác bị thương trong lễ hội ném đá Satan.

Ngày 2/7/1990 tại Saudi Arabia: Khoảng 1.420 người hành hương, chủ yếu là người Châu Á, thiệt mạng trong một vụ chen lấn, giẫm đạp tại một đường hầm dẫn đến các địa điểm linh thiêng ở Mecca.

Ngày 24/5/1964, tại Lima, Peru: 318 người chết và 500 người bị thương trong vụ bạo loạn tại sân vận động quốc gia sau khi Argentina đánh bại Peru trong trận thi đấu ở vòng loại Olympic. Sự hỗn loạn đã bùng lên sau khi trọng tài không công nhận một bàn thắng của đội chủ nhà vào những phút cuối cùng của trận đấu.

Năm 1954 tại Ấn Độ: Một vụ xô đẩy, giẫm đạp được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ấn Độ đã xảy ra tại Đền Kumbh Melta ở thành phố Allahabad thuộc bang Utar Pradesh làm hơn 800 người chết và 100 người bị thương...

Theo BNews