Những lầm tưởng khi phòng lây nhiễm nCoV

Nhiều người nghĩ rằng virus corona truyền qua thú cưng, từ mẹ sang con, uống vitamin C, kháng sinh, ăn tỏi để ngừa nCoV, là thiếu căn cứ khoa học.

Theo Bộ Y tế, có 3 phương thức lây truyền chủ yếu là lây qua việc tiếp xúc với giọt nước bọt từ người ho, hắt hơi, sổ mũi vào đường hô hấp; lây khi tiếp xúc với người bệnh, bắt tay người bệnh nếu không thực hiện biện pháp phòng bệnh, rửa tay với xà phòng; và lây truyền từ bề mặt đã nhiễm bẩn.

Hiện nCoV lây qua đường không khí là đối với những giọt bắn từ người bệnh trong phạm vi 2 mét. Trên 2 mét là an toàn.

nCoV có thể lây truyền từ người sang người nhưng thường là sau khi tiếp xúc gần với người bệnh như tại nơi làm việc, trong gia đình hoặc cơ sở y tế. Hiện, chưa có bằng chứng nào cho thấy virus corona lây truyền qua thú cưng, con đường ăn uống, nước, thực phẩm hay vết thương hở.

Phó giáo sư Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói, cũng chưa có nghiên cứu nào khẳng định virus corona có thể lây từ mẹ sang con, song những triệu chứng bệnh của người mẹ có thể khiến thai nhi chết lưu. Theo quy luật chung, một bệnh lý nhiễm trùng do bất kỳ nguyên nhân gì không cứ là corona, có thể cúm hay dịch bệnh khác... đều ảnh hưởng đến thai nhi. Ảnh hưởng này thông thường ở những giai đoạn rất sớm, có thể trong những tuần đầu hoặc 3 tháng đầu.

Đeo khẩu trang y tế có thể làm hạn chế sự lây lan của một số bệnh đường hô hấp. Tuy nhiên, chỉ sử dụng khẩu trang không đảm bảo ngăn chặn việc lây nhiễm . Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyên chỉ sử dụng khẩu trang nếu bạn có các triệu chứng về hô hấp (ho hoặc hắt hơi), nghi ngờ nhiễm nCoV với các triệu chứng nhẹ hoặc đang chăm sóc cho người nghi ngờ nhiễm; tiếp xúc gần với một người đi du lịch từ Trung Quốc và có các triệu chứng về hô hấp.

Rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang phù hợp để phòng tránh virus corona, theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: Hoàng Nam

WHO khuyến cáo uống đủ nước tốt cho sức khỏe tổng thể nhưng không ngừa được nCoV . Uống rượu, bia hay đồ uống có cồn cũng không phòng ngừa được nCoV. Mỗi người nên hạn chế tối đa việc uống rượu bia để bảo vệ sức khỏe. Những người không biết uống không nên tập uống để ngăn ngừa.

Thường xuyên rửa mũi bằng nước muối sinh lý có thể giúp người bị cảm lạnh thông thường hồi phục nhanh hơn nhưng chưa được chứng minh là giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp. Một số nhãn hiệu nước súc miệng có thể loại bỏ vi khuẩn ở nước bọt trong vài phút nhưng không đồng nghĩa nước súc miệng có thể bảo vệ bạn không lây nhiễm nCoV.

Đặc biệt, việc sử dụng vitamin C, trà thảo dược truyền thống hay tự dùng thuốc như kháng sinh để phòng, chống nCoV là không hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, D, E, sắt, kẽm, selen chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Kháng sinh chỉ có tác dụng đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nên không sử dụng như một biện pháp dự phòng hoặc điều trị nCoV.

Theo Bộ Y tế, hiện chưa có vaccine hay thuốc trị đặc hiệu virus corona. Các bệnh nhân nhiễm nCoV được điều trị theo phác đồ, tức điều trị triệu chứng và nâng cao thể trạng. Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Lương Ngọc Khuê cho biết Việt Nam hoàn toàn chữa được bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

Mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm nCoV, song người già khi có sẵn các bệnh lý nền như hen suyễn, tiểu đường, tim mạch dường như dễ bị nặng hơn khi nhiễm virus này . WHO khuyên mọi người ở mọi lứa tuổi nên thực hiện các bước để bảo vệ bản thân khỏi virus như thường xuyên rửa tay và vệ sinh đường hô hấp tốt.

Theo Thùy An/VNE